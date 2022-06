Zaia pronto a lasciare il Veneto? «Notizia assolutamente infondata»

Il presidente della Regione Luca Zaia è «concentrato sul Veneto. Punto e basta». E non ha tanto da aggiungere come replica ad un articolo apparso in alcuni quotidiani locali. L'articolo, intitolato Zaia è pronto a lasciare il Veneto: Roma o Europa, riporterebbe una notizia «assolutamente infondata», secondo il governatore veneto.

«Non entro neanche nel merito del contenuto perché non è un tema che mi appassiona - ha spiegato Zaia - ma di certo l'infondatezza sta nel fatto che la confidenza che avrei riportato a un amico riguardo ai miei impegni futuri è totalmente inventata. Non ho mai parlato con nessuno di quello che farò in futuro».