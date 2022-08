La Goletta Verde promuove le acque del Veneto, Zaia: «Non c'è riconoscimento più bello alla vigilia di Ferragosto»

«Alla vigilia di Ferragosto sapere che le acque del Veneto si aggiudicano la promozione da parte di Goletta Verde è il miglior riconoscimento per una destinazione che vive di turismo e ha tra le sue priorità la sostenibilità ambientale». Lo dice il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, leggendo i risultati complessivi delle due campagne itineranti di Legambiente realizzate da Goletta Verde e Goletta dei Laghi 2022. In Veneto, chiarisce una nota della Regione, in nessuno degli undici punti campionati dal monitoraggio scientifico, compresi i laghi e le foci dei fiumi, sono stati rilevati parametri di inquinamento oltre i limiti di legge.

«Questo riconoscimento attesta l’attenzione verso la salvaguardia dell’ambiente, - puntualizza il governatore Luca Zaia - lo stato di conservazione del territorio, la pulizia e la gestione ambientale. Insomma, un vero e proprio certificato di eccellenza per una regione che da sempre dimostra di saper coniugare al meglio le tematiche ambientali con le prospettive di sviluppo economico e turistico».

«Tutti i punti campionati e sottoposti ad analisi microbiologiche sono in regola - prosegue il presidente del veneto Luca Zaia -. Quale miglior riconoscimento per il mare e il laghi del Veneto, soprattutto con le grandi sfide che abbiamo di fronte, a partire dal cambiamento climatico e la siccità. Oggi, nel cuore di una stagione turistica che sta riprendendo quota e che e ci fa intravedere i livelli del 2019, abbiamo il compito di pensare anche ad uno sviluppo sostenibile. E la Costa Veneta, premiata con le Bandiere Blu, assieme ai laghi che quest’anno si sono aggiudicati le Vele Blu di Legambiente e Touring Club, rappresentano il nostro grande patrimonio naturale che ci pone ai vertici del turismo nazionale con 72 milioni di presenze all’anno», ha concluso il presidente Luca Zaia.