Gardaland festeggia il 48esimo anniversario dalla sua fondazione, gli auguri di Zaia: «È una sorta di miracolo all’italiana»

«Ci congratuliamo con Gardaland per il suo quarantottesimo anniversario dalla fondazione. Questo parco di divertimenti è diventato un’icona nel settore e ha portato gioia e divertimento a milioni di visitatori nel corso degli anni». Con queste parole il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, si è congratulato per il 48esimo anniversario di Gardaland, il parco di divertimenti fondato il 19 luglio 1975 e ubicato sulle rive del suggestivo Lago di Garda a Castelnuovo del Garda, destinato a diventare nel giro di pochi anni il numero uno in Italia con i suoi tre milioni di visitatori all’anno e 120 milioni di fatturato.

Gardaland è infatti la seconda attrazione turistica nazionale per numero di biglietti venduti, superata solo dal Colosseo di Roma. Il governatore Zaia ha poi aggiunto: «Gardaland è una sorta di miracolo all’italiana, nato negli anni '70 dall’intuizione di alcuni imprenditori veronesi, al ritorno da un viaggio a Disneyland, di attrezzare un’area di divertimenti sul modello americano. Oggi è una macchina da guerra per il nostro turismo che fa investimenti in continuo per aggiornarsi ogni anno ed essere sempre diversa anche per coloro che l’hanno già visitata. Da quando ha aperto le sue porte nel 1975, Gardaland ha continuato a crescere e a innovarsi, offrendo nuove attrazioni e spettacoli per mantenere l’interesse e l’entusiasmo dei visitatori. Il parco ha saputo adattarsi ai cambiamenti del tempo, mantenendo sempre alta la qualità delle sue esperienze e assicurando la sicurezza dei suoi ospiti. È oggi una realtà di assoluta eccellenza nel contesto qualitativo, economico e turistico del Veneto, prima regione turistica di Italia».

Entrato a fare parte della grande famiglia del gruppo Merlin Entertainments nel 2006, il parco si è arricchito nel 2008 con Gardaland SEA LIFE Aquarium, il primo acquario tematizzato d’Italia, nel 2019 con il 1° LEGOLAND® Water Park in Europa e infine nel 2022 con la prima attrazione al mondo a tema Jumanij. Oltre alle sue molte attrazioni e avventure, Gardaland ha anche dimostrato una grande sensibilità sociale e ambientale. Ha promosso iniziative di sostenibilità e ha adottato misure per ridurre l’impatto ambientale del parco, dimostrando una consapevolezza dei temi attuali e dell’importanza di preservare il nostro pianeta per le generazioni future.

«Anche l’accesso al parco per i pedoni e i ciclisti dalla Gardesana - ha ricordato il governatore Luca Zaia - ora è messo in sicurezza grazie al nuovo lotto della Ciclovia del Garda, inaugurato dalla Regione del Veneto il 28 giugno scorso, che attraversa i comuni di Lazise e Castelnuovo del Garda. Gardaland è diventato un simbolo del Veneto: un’importante destinazione turistica che crea ricchezza, attirando milioni visitatori da tutto il mondo. Siamo grati a Gardaland per i momenti di gioia e divertimento che ha regalato a tante persone nel corso di questi quarantotto anni. Auguriamo al parco di continuare a prosperare e ad essere un punto di riferimento nel Veneto, in Italia e in Europa. Felice quarantottesimo anniversario a Gardaland e a tutti coloro che hanno contribuito al suo successo», ha concluso Zaia.