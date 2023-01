Yanez rilancia l'idea della "Casa del Rider", manifestazione in Piazza Bra

Alle 19.30 di sabato prossimo, 21 gennaio, l'associazione Yanez organizza un flash mob di sensibilizzazione in Piazza Bra, chiedendo di supportare il progetto della "Casa del Rider".

È della settimana scorsa, infatti, l'episodio riferito dall'ex assessore comunale Andrea Bassi del rider che per consegnargli una cena ha dovuto attraversare da est a ovest la città di Verona, arrivando poi a Bussolengo. Dopo questo fatto, Bassi ha dichiarato di non volersi più servire di applicazioni per la consegna a domicilio, giudicandolo «un sistema che allo stato attuale presenta delle grosse zone d'ombra».

Sull'accaduto ha poi detto la sua anche lo stesso rider, Filippo Bazerla, che non ha negato di guadagnare poco con il suo lavoro ma ha anche ribadito di non sentirsi sfruttato.

E proprio sul tema dello sfruttamento, i giovani attivisti di Yanez hanno dichiarato: «Lo sfruttamento non si combatte eliminando il lavoro, ma garantendone le tutele». E tra queste tutele, Yanez vuole inserire uno spazio in cui i rider di Verona possano incontrarsi e ripararsi. «Tutti i rider con cui abbiamo parlato ci hanno espresso le loro difficoltà e portato all'evidenza la necessità di maggiori tutele - ha spiegato la portavoce di Yanez Sofia Modenese - Noi le abbiamo raccolte e abbiamo iniziato un dibattito insieme alla cittadinanza costruendo un momento di confronto al Teatro Alcione, a cui hanno partecipato più di 400 persone».

Per l'associazione Yanez, il lavoro dei rider non è ancora tutelato e compreso fino in fondo «ed è necessario riuscire a creare sinergie, con gli attori del territorio e non solo, per chiedere strumenti ulteriori di sicurezza». Sinergie che per il momento Yanez ha creato con il sindacato Filt Cgil, ma che vuole allargare per raggiungere l'obiettivo della Casa del Rider. «Serve un luogo sicuro, uno spazio pratico e una casa accogliente», ha concluso Modenese.