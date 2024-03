Comune di Verona al fianco delle associazioni per la XX Settimana contro il razzismo

Proiezioni cinematografiche, laboratori, seminari e tavole rotonde: è ricco il calendario degli appuntamenti del Comune di Verona in occasione della XX Settimana contro il razzismo.

Ed è la prima volta che Palazzo Barbieri collabora con le associazioni del territorio per la realizzazione di eventi volti a prevenire e contrastare disuguaglianze e discriminazioni, favorendo percorsi di inclusione, esperienze di integrazione e di cittadinanza attiva. Lo scopo è abbattere pregiudizi in modo tale che ognuno abbia pari dignità sociale e pari opportunità.

Il programma della XX Settimana contro il razzismo è stato presentato dall’assessore alle pari opportunità Jacopo Buffolo e dalla vicepresidente vicaria del consiglio comunale Veronica Atitsogbe. Presenti anche Vanessa Giulia Atitsogbe del Collettivo PluriVersi, Matteo Danese di Cestim, Sillian Ferrari di Oriel, Rossella Lomuscio di Progettomondo, Maria Livia Alga dell’università di Verona e Maria Grazia Melegari del Festival del cinema africano.

«Siamo attivamente a fianco delle associazioni che per decenni hanno svolto un lavoro importante di inclusione e coinvolgimento delle pluralità - ha sottolineato Buffolo - Una necessità per stare al passo con i tempi e rispondere ai cambiamenti in corso. Un grande plauso va tutte le realtà che hanno costruito questo evento per diffondere una cultura antirazzista nella nostra società. Non va dimenticato che il razzismo, se non arginato, diventa un problema politico-istituzionale. Per questo è nostro compito puntare sempre più sul senso di comunità e favorire la partecipazione e il coinvolgimento attivo di cittadine e cittadini».

«Diamo un messaggio importante - ha aggiunto Veronica Atitsogbe - Siamo a fianco delle associazioni che si attivano in prima persona per un lavoro che è principalmente sociale. Credo che questo debba essere l’inizio di un percorso che Verona deve portare avanti anche a livello istituzionale. La pluralità è reale e presente nel nostro Paese e penso sia importante continuare ad investire su questo tema per promuovere sempre più una cultura di pluralità».

Vanessa Giulia Atitsogbe, co-fondatrice e presidente del Collettivo PluriVersi, ha sottolineato il lavoro dell’associazione che unisce ragazzi di seconda generazione, portatori quindi di altre culture oltre a quella italiana. «Grazie alle nostra attività ci impegniamo a scardinare ogni forma di discriminazione per arrivare ad una cultura inclusiva che sappia abbracciare la pluralità che ci attornia. Quest’anno, insieme ad altre associazioni, saremo nelle scuole e in numerosi spazi cittadini con attività, seminari, tavole rotonde e workshop».

Matteo Danese di Cestim ha parlato in rappresentanza del cartello "Nella mia città nessuno è straniero" che unisce circa 70 associazioni di diversa natura accomunate dal tema dell’accoglienza. È una realtà attiva sul territorio dalla metà degli Anni Novanta che testimonia la tradizione di Verona nella lotta alle discriminazioni. «La nostra attività è la testimonianza concreta dell’impegno messo in campo da numerosi anni in risposta al razzismo. Oggi scriviamo una pagina importante perché il lavoro delle associazioni e della società civile si unisce a quello del Comune».

Sillian Ferrari di Oriel ha aggiunto: «Uno dei temi che stiamo affrontando è la lotta alle discriminazioni che oggi trovano sfogo sui social. Il nostro impegno continuerà ad essere per una maggiore inclusione e un arricchimento comune verso valori di pace».

Maria Livia Alga dell'università di Verona ha spiegato: «L’intento del nostro laboratorio di ricerca è affrontare il tema dell’anti-razzismo, ma soprattutto diffondere un’idea di polifonia e pluralità delle culture. Il nostro impegno è decolonizzare linguaggi, codici, per valorizzare le diversità».

«Questa settimana è l’occasione di rendere visibile un lavoro quotidiano - ha commentato Rossella Lomuscio di Progettomondo - Siamo nelle scuole con studenti e studentesse di ogni ordine e grado per superare tutte le fragilità trasversali che richiedono un impegno in ambito educativo e sociale».

«Il Festival del cinema africano è presente sul territorio da 43 anni - ha concluso Maria Grazia Melegari - a conferma della sensibilità veronese sul tema del razzismo e della lotta alle discriminazioni. Anche quest’anno racconteremo l’Africa attraverso lo sguardo dei suoi registi e la rassegna sarà arricchita da numerose testimonianze di seconda generazione».