X-Factor, la veronese Maria Tomba favorita per la vittoria finale

Tutto pronto per la finalissima della diciassettesima edizione di X-Factor che si terrà domani, 7 dicembre, al Mediolanum Forum di Assago e che vede la veronese Maria Tomba come favorita per la vittoria finale. Nello scontro trasmesso dalle 21.15 su Sky, Tv8 e in streaming su Now, la studentessa 20enne se la dovrà vedere con gli altri tre finalisti: Sarafine, Il Solito Dandy e Stunt Pilots.

Anche la finalissima sarà condotta da Francesca Michielin e, dopo l'espulsione di Morgan dal programma, tre saranno i giudici: Fedez, Ambra Angiolini e Dargen D'Amico. Nessuno dei finalisti, però, appartiene alla squadra di Ambra, che sarà quindi ago della bilancia tra i due artisti del gruppo di Fedez e i due di Dargen D'Amico.

La serata sarà divisa in tre prove. Nella prima, i 4 finalisti riassumeranno il loro percorso a X-Factor con un medley dei brani più significativi. La seconda prova sarà quella dei duetti e la veronese Maria Tomba avrà la possibilità di cantare con M¥SS KETA. Infine, la terza prova, quella degli inediti, in cui Maria Tomba canterà il suo brano "Crush".

E come riportato da Agipro, la 20enne veronese è la favorita tra gli scommettitori. Il successo di Maria Tomba ha una quota di 2,65 su Planetwin365 e di 2,75 su William Hill, in leggero vantaggio su Sarafine (quote comprese tra 2,85 e 3,75) e su Il Solito Dandy (quote tra 2,87 e 3,35). Molto pagata perché ritenuta meno probabile la vittoria degli Stunt Pilots dati a 5 volte la posta.