Incendio all'oasi Busatello di Gazzo, Wwf veronese: «Disastro ambientale»

Sono trascorsi quasi due settimane da quando alcuni ignoti hanno appiccato un incendio all'oasi Busatello nel Comune di Gazzo Veronese e il Wwf veronese ritiene utile riassumere l'accaduto e inquadrare le prossime azioni e le soluzioni per il futuro.

L'incendio ha interessato un'area di 8 ettari circa (degli 81 totali della palude, dei quali 46 situati nel Veronese) che ricade completamente nel territorio veronese di Gazzo. La porzione mantovana della palude non è stata interessata dall'incendio. «L'accaduto si configura come disastro ambientale e la denuncia contro ignoti presentata alle autorità competenti dall'assessore del Comune di Gazzo Veronese Claudio Bellani contribuisce ad una precisa ricostruzione dei fatti».



(La denuncia presentata dall'assessore Bellani)

Il Wwf Veronese è vicino al comitato scientifico dell'oasi, di cui fa parte, e al Comune di Gazzo Veronese negli sforzi di garantire una manutenzione della palude costante nel corso dell'anno. L'associazione ambientalista auspica che venga ripresa la pratica del pirodiserbo controllato, attuato in tempi e modi consoni, sia per evitare il ripetersi in futuro di episodi come quello del 26 marzo scorso, sia per scongiurare l'irreversibile interramento della palude. «Segnaliamo - conclude il Wwf veronese - che nell'inverno appena trascorso il Comune di Gazzo ha favorito il taglio della canna palustre attuato da una cooperativa. E questa è un'attività che concretamente limita l'interramento della palude».