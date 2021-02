Wizz Air ha già programmato il prossimo inverno, 6 tratte per Verona

La compagnia aerea low cost Wizz Air ha annunciato il suo programma per viaggiare nel prossimo periodo invernale e quindi fino a marzo 2022. Con un'alta frequenza di voli, Wizz Air migliora la sua offerta per garantire facilità di spostamento ai suoi passeggeri sulle rotte dell'intero network. I biglietti potranno essere acquistati sul sito o tramite la app. La prenotazione delle prime due settimane è riservata ai membri del Wizz Discount Club. E aggiungendo Wizz Flex alla prenotazione, i passeggeri potranno essere certi che se le circostanze cambiassero, o semplicemente desiderassero viaggiare in una data diversa o verso una destinazione diversa, potranno riprenotare su qualsiasi volo Wizz.

Wizz Air è stata una delle prime compagnie aeree a introdurre misure sanitarie avanzate per garantire la salute e la sicurezza dei passeggeri e dell'equipaggio a bordo. Oltre al fatto che i filtri hepa catturano il 99,97% dei virus e dei batteri nell'aria, l'aereo viene regolarmente sottoposto a un processo di disinfezione con una soluzione antivirale.

Wizz Air ha annunciato che offrirà ai passeggeri la copertura assicurativa Covid-19 come parte del suo pacchetto assicurativo di viaggio, disponibile attraverso la partnership della compagnia aerea con la compagnia assicurativa Chubb. I clienti Wizz Air potranno acquistare un'assicurazione di viaggio che ora copre le cancellazioni relative a Covid-19 e le spese mediche quando viaggiano all'estero.

Sei le tratte che Wizz Air ha attivato all'aeroporto Catullo di Verona, due italiane (Catania e Bari) e quattro straniere (Tirana, Chisinau, Leopoli e Varsavia).