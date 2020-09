Giocatore baciato dalla fortuna a Negrar: centrato un “5” a Win For Life

La fortuna bacia Negrar di Valpolicella con il Win For Life Grattacieli. Qui un fortunato giocatore nel concorso di sabato delle 17.40 ha centrato un “5” vincendo 6.545,91 euro. La schedina (Gioco da Tastiera) da 2 euro è stata giocata presso “Tabaccheria Corsi”, in Via Vittorio Emanuele II, 8.

La combinazione vincente del concorso, riporta Agimeg, è stata 1 5 19 28 53 numerone 89. Fino ad oggi Win for Life con tutte le sue modalità di gioco ha distribuito 456 rendite.

