Visita guidata per il generale Rispoli all'ex base Nato di Affi

Una visita guidata all’interno dell’ex bunker antiatomico più grande d’Europa. Un privilegio che l’Amministrazione comunale di Affi ha voluto riservare al generale di Corpo d’Armata Andrea Rispoli.

Il generale, a Rivoli Veronese per un convegno storico sul periodo napoleonico, ha accettato l’invito del sindaco Marco Sega a visitare la West Star, da poco riconosciuta dalla Soprintendenza quale monumento e come tale tutelata.

«Ho avuto il piacere di conoscere il generale Rispoli - spiega il sindaco Sega - durante le giornate di Vinitaly insieme al Ministro Sangiuliano e al sottosegretario Mazzi. Ho avuto la possibilità di informarli del progetto di riqualificazione dell'ex Base Nato che l’amministrazione sta portando avanti. Il generale ha mostrato un immediato interesse per l'idea di un museo della Guerra Fredda e ha detto che, non appena possibile, avrebbe voluto verificare di persona lo stato attuale e tutte le attività promosse dall'amministrazione e dal comitato scientifico. Al termine della visita, pur non essendo di sua competenza diretta, ha assicurato che si farà portavoce per comunicare a tutti gli organi ministeriali il valore di questa struttura». A guidare il tour, l’ex generale Gerardino de Meo, ultimo comandante Nato della West Star.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La visita è durata circa un’ora. L’ex base, per la quale attualmente si è aperta la partita dei fondi per dare il via al recupero e musealizzazione, è stata progettata tra il 1959 e il 1960 e costruita tra il 1960 e il 1966. Si tratta di una gigantesca struttura su tre piani con una superficie coperta di 13 mila metri quadrati, 110 stanze per 3.800 metri quadri.

Erano presenti alla visita, tra gli altri, il generale dei carabinieri Francesco Pennacchini, il vicesindaco di Affi Francesco Orlandi, il sindaco di Rivoli Veronese Giuliana Zocca, il professore e architetto Michelangelo Pivetta, capo del team di ricerca che ha sviluppato il progetto di recupero della West Star, la comandante della Compagnia carabinieri di Caprino Lucrezia Limodio, Donato Parisi, sottufficiale dell’Esercito e membro del neonato Comitato Tecnico Scientifico dell’ex Base Nato.

Prima del tour, il sindaco ha consegnato al generale Rispoli una formella del Monte Moscal come segno di amicizia da parte dell’amministrazione comunale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Ringrazio il Sindaco e tramite lui tutta la cittadinanza - ha detto il Generale Rispoli -. Siamo davanti ad un monumento che ci ricorda la Guerra Fredda, un periodo storico molto importante. Questa è una zona molto ricca dal punto di vista turistico e agroalimentare ma non solo. C’è tantissima storia, tantissimi luoghi che ci fanno vedere e riflettere. Ritengo che conoscere il passato sia fondamentale per lavorare meglio per il futuro».