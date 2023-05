Peter Gabriel in Arena e Straverona: weekend da bollino rosso per la viabilità cittadina

Quello del 20 e 21 maggio sarà un fine settimana da bollino rosso per la viabilità di Verona, che chiamerà ad un ulteriore sforzo il personale della polizia locale di Verona, già impegnato nella gestione per il maxi cantiere di via Città di Nimes.

Dal Comando di via del Pontiere indicano come particolarmente critica la situazione prevista per il pomeriggio di sabato, quando è previsto l'arrivo degli spettatori per il concerto di Peter Gabriel in Arena, che ha richiamato gli appassionati di numerose parti d'Italia e non solo. Ai viaggiatori che si sposteranno in auto, viene dunque consigliato di uscire al casello A22 di Verona Nord e di utilizzare i parcheggio dello stadio, evitando così le possibili code che potrebbero crearsi da viale della Nazioni verso il centro.

Secondo il piano della viabilità predisposto dagli uffici della Locale, poco prima dell'esaurimento dei posteggi in centro corso Porta Nuova verrà chiuso.

Per la giornata di domenica invece, oltre al consueto arrivo di numerosi turisti, nel capoluogo scaligero è in programma la Straverona con almeno 15 mila partecipanti, oltre allo smontaggio del palco del concerto e all'ingresso delle scenografie per le prove della manifestazioni liriche. La regia della giornata dal punto di vista viabilistico è stata affidata al Comandante Luigi Altamura, che al termine di una lunga serie di riunioni tra uffici, ATV, Arena di Verona srl, Fondazione Arena di Verona e organizzatori della Straverona, ha ottenuto come risposta l'anticipazione delle partenze tra le 08.00, 08.15 e 8.30 e le modifiche ai percorsi, che hanno evitato il transito in circonvallazione Oriani.

Una mattinata quella del 21 maggio in cui sarà particolarmente complicato muoversi dal centro. Motivo per cui, a garanzia della viabilità, il Comando di via del Pontiere ha deciso di schierare 40 agenti, assicurando anche la presenza delle pattuglie per il rilevamento dei sinistri, il presidio della Casa di GIulietta, la gestione dei cantieri, l'assistenza ai podisti e agli autotrasportatori, dovranno muoversi in un'area completamente recintata, proprio a tutela di chi partecipa alla Straverona.

Inoltre saranno attive decine di telecamere di videosorveglianza, anche per garantire i servizi di emergenza al Suem 118 e ai vigili del fuoco. ATV infine ha predisposto un maxipiano di deviazioni al trasporto pubblico locale.

«Continua senza soste l'impegno straordinario della polizia locale, unica a gestire la viabilità a Verona, a garanzia di eventi e turisti. Le riunioni dei giorni scorsi hanno imposto a tutti di collaborare ancora di più. Un grazie alle donne e agli uomini della Polizia Locale per quanto stanno facendo in queste difficili giornate, al servizio dei cittadini veronesi e delle decine di migliaia di visitatori che stanno affollando la città, anche in questo maggio, particolarmente piovoso», ha detto il Comandante Luigi Altamura.