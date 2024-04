Per cercare la farmacia aperta o di turno più vicina è nata la nuova web app "FarmamiaVerona"

Da applicazione per i dispositivi mobili "FarmamiaVerona" si trasforma in web app agevolando la ricerca che diventa libera su tutti i device senza più l’obbligo di scaricare l’app dagli store, superando la precedente applicazione per Ios e Android che non è più attiva. Il servizio, in base a quanto è stato spiegato, risulta totalmente gratuito e offre la geolocalizzazione in tempo reale della farmacia aperta più vicina al cittadino che la sta cercando sia essa in turno di Guardia Farmaceutica (diurno e notturno) che disponibile in regolare orario di apertura. Basta digitare «farmacia aperta più vicina o farmacie di turno Verona», accedere direttamente al sito farmamiaverona.it o ancora entrare nella home page di Federfarma Verona dove campeggia la sezione dedicata. Visualizzazione e ricerca sono molto semplici, intuitive e nell’arco di un paio di secondi si visualizzano tutte le farmacie aperte.

Le farmacie di Federfarma Verona metteranno inoltre a disposizione locandine provviste del QR code con cui accedere al servizio Farmamia Verona in modalità ancora più immediata. Una volta individuata la farmacia aperta più vicina si può attivare il percorso stradale cliccando su "Guida a destinazione" oppure accedere ad informazioni utili che riguardano la farmacia interessata, come orari di apertura settimanale compresi gli ampliamenti, ma anche i giorni di chiusura, numeri di telefono, indirizzo di posta elettronica per i contatti diretti. Nel sistema sono inserite anche le aperture in deroga, cioè le aperture-extra consentite dalla liberalizzazione possibili ovunque, ma più numerose nelle zone ad alta vocazione turistica. La nuova webapp risulta particolarmente utile ai turisti per l’alta valenza sanitaria e la facilità di accesso, qualità apprezzate da Federalberghi e Verona up che l’hanno adottata, rendendola già disponibile ai propri clienti.

Alla conferenza stampa svoltasi nella sede di Federfarma Verona erano presenti Elena Vecchioni, Martina Trittoni rispettivamente presidente e tesoriere di Federfarma Verona, Federico Realdon presidente dell’Ordine dei Farmacisti di Verona, Paolo Caldana segretario Confcommercio e Federalberghi Verona. Contemporaneamente è stata rinnovata anche la veste grafica e contenutistica del sito di Federfarma Verona che, oltre ad essere più moderna, offre numerosi contenuti di utilità sanitaria costantemente aggiornati.

«Rendere più veloce ed efficiente per il cittadino un servizio tanto importante come la ricerca della farmacia aperta più vicina è stata una priorità per la nostra associazione - ha sottolineato Elena Vecchioni, presidente Federfarma Verona -. Ringrazio Confcommercio e gli albergatori per averne apprezzato le potenzialità che possono rendere più serena la vacanza a tanti visitatori di tutta la nostra provincia. Sapere dove e quando una farmacia è aperta significa tranquillizzare, soprattutto nelle emergenze, i cittadini che sanno di poter contare sulla professionalità e compattezza della rete delle farmacie territoriali anche di notte e nella pausa pranzo».

«La sinergia fra Federfarma e Federalberghi-Confcommercio è l’esempio di come fare rete in modo utile e costruttivo per il consumatore, soprattutto in vista della imminente stagione turistica che si preannuncia molto interessante. - ha evidenziato Paolo Caldana, segretario Confcommercio e Federalberghi - Con questo servizio a disposizione degli albergatori, anche i turisti più anziani potranno beneficiare di un supporto nel caso in cui sia necessario localizzare in breve tempo una farmacia».

«La trasformazione in web app di Farmamia Verona è stato un lavoro articolato e impegnativo anche dal punto di vista economico, ma l'efficiente risultato ottenuto ci gratifica perché effettivamente molto utile per il cittadino che ne beneficia a titolo gratuito - ha spiegato Martina Trittoni, tesoriere Federfarma Verona -. Le farmacie sono un sito di interesse essenziale perché primo front office sanitario a disposizione di tutti grazie alla loro estrema capillarità ed è quindi fondamentale facilitarne in ogni modo la fruibilità».