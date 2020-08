"Voria piturar Verona" torna a colorare il centro storico della città

Una giornata per realizzare un dipinto dal vivo. All’aperto, e quindi con il distanziamento assicurato, in diverse postazioni del centro storico, da piazza Bra a lungadige San Giorgio. E una giuria pronta a valutare le opere migliori. Sono aperte, fino al 31 agosto, le iscrizioni al concorso di pittura estemporanea "Voria piturar Verona". L’iniziativa è realizzata nell’ambito della manifestazione ‘L'Arte Racconta i Quartieri’, organizzata dall’assessorato al Decentramento del Comune di Verona, in collaborazione con la Società di Belle Arti di Verona e con il sostegno di Fondazione Cattolica Assicurazioni.

Sabato 26 settembre, gli artisti iscritti potranno dare spazio alla loro creatività, riportando su tela scorci, panorami, angoli nascosti o momenti di vita quotidiana di Verona. Dopodichè una giuria selezionerà le opere che avranno meglio interpretato lo spirito del concorso. E premierà i vincitori, con buoni acquisto da mille a 100 euro. Tutte le opere realizzate verranno esposte al pubblico, dal 9 al 21 ottobre, all’interno della chiesa di San Pietro Incarnario.

L'iscrizione al concorso è gratuita. Modalità di partecipazione e moduli sono disponibili sul sito del Comune di Verona. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo estemporanea@comune.verona.it.

«Dopo il successo della prima edizione - afferma l'assessore al Decentramento -, abbiamo pensato di riproporre il concorso per dar spazio e visibilità agli artisti, così come per riscoprire, attraverso la loro creatività e arte, tanti angoli di Verona. Tutte le opere saranno poi visibili in un'unica mostra, un altro segnale di ritorno alla normalità seppur nel rispetto delle regole post Covid».