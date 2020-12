Il video del magico incontro con la volpe argentata a Camposilvano

Un colpo di fortuna, un po' di magia, quell'atmosfera tipica che si respira sotto le feste natalizie oramai prossime. Il racconto di Nicola Quintarelli, un nostro lettore che ci ha inviato il filmato, ha dentro un po' tutti questi ingredienti. Un incontro davvero particolare quello che Nicola, in compagnia della sua famiglia, ha potuto fare a Camposilvano: «Ieri sera mi trovavo con la famiglia a Camposilvano, in località Cuneck, - ci racconta Nicola - dove abbiamo una seconda casa. Finito di cenare abbiamo fatto una breve passeggiata lungo la strada e dopo neanche un centinaio di metri mia moglie ha notato una "macchia nera" che si muoveva in mezzo alla neve».

All'inizio non è stato subito possibile riconoscere che cosa fosse: «C'era buio, ma con il bianco della neve si riusciva a distinguere bene che questa "macchia" si dirigeva verso di noi e, in un batter d'occhio, ce la siamo ritrovata davanti. In un primo momento pensavamo si trattasse di un cucciolo di lupo, - prosegue Nicola nel suo racconto - visto la taglia piccola e considerando che in zona sono stati avvistati ancora in passato». Poi però la rivelazione: «Abbiamo acceso la torcia del telefono e abbiamo notato con stupore che si trattava di una volpe, la coda ci ha dato la conferma. Il tempo di fare alcune foto e di girare un video, la bella volpe argentata è rimasta accanto a noi e poi si è allontana nel buio».