In poco più di un'ora e mezza da Verona a Parigi, nuovo collegamento Volotea

La compagnia aerea Volotea ha annunciato che dall'8 aprile 2022 prenderà il via il volo tra gli aeroporti Catullo di Verona e Charles De Gaulle di Parigi. Il nuovo collegamento avrà fino a quattro frequenze settimanali nei mesi di maggiore traffico e prevede un'offerta di 40mila posti durante il periodo estivo, accorciando le distanze tra Verona e la Francia e rafforzando ulteriormente l'asse turistico da e per il Veneto. «A partire dal prossimo aprile, Verona e la Francia saranno più vicine grazie alla nuova rotta offerta da Volotea: i passeggeri veneti avranno tante comode opzioni a prezzi concorrenziali per decollare alla scoperta delle meraviglie e dei capolavori della "Ville Lumière" - ha dichiarato Valeria Rebasti, country manager Italy & Southeastern Europe di Volotea - Inoltre, grazie alla nuova rotta, amplificheremo il traffico di turisti stranieri desiderosi di raggiungere Verona e visitare le bellezze del Veneto, sostenendo e rafforzando così l'economia locale».

Durante la stagione estiva 2021, il vettore ha trasportato oltre 277mila passeggeri dallo scalo veronese, un quarto in più rispetto all'estate 2020. Con un'offerta complessiva di posti in vendita di oltre 321mila biglietti.

«L'annuncio odierno è un traguardo importante, frutto di un lavoro sviluppato con Volotea per rispondere alla domanda del territorio che da tempo chiede un collegamento con Parigi. Il volo si aggiunge tra l’altro a quello altrettanto atteso su Barcellona - ha commentato Camillo Bozzolo, direttore commerciale aviation di Save - Siamo certi che la risposta del territorio sarà tale da determinare un ulteriore aumento delle frequenze su queste rotte».

Tutte le rotte Volotea sono disponibili sul sito e nelle agenzie di viaggio.