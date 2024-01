Numeri in crescita per Volotea al Catullo: 590mila passeggeri in un anno

Più di 3.500 voli operati, oltre 590mila passeggeri trasportati su 627mila posti resi disponibili su 15 rotte, di cui 11 esclusive. La compagnia aerea low-cost Volotea ha reso noti i risultati raggiunti nel 2023 nell'aeroporto Valerio Catullo di Verona.

Il vettore ha operato più di 3.500 voli, in crescita del 4% rispetto al 2022. Sono stati trasportati a livello locale oltre 590mila passeggeri, con un aumento del 5% rispetto all'anno precedente. Ed è stata registrata una capacità di riempimento del 94%, visto che l'offerta di Volotea al Catullo si è articolata nel 2023 in più di 620.000 posti in vendita in 15 rotte, 11 delle quali operate in esclusiva.

I risultati di business sono dunque positivi e si traducono anche in un’offerta di viaggio dagli standard elevati. L'anno scorso a Verona, Volotea ha registrato il 99% di voli operati con successo. Un valore elevato a cui si aggiunge anche un tasso medio di puntualità a 15 minuti, che nella base di Verona supera l’80%.

Un’offerta riconosciuta da chi ha scelto Volotea per i propri spostamenti aerei: più del 90% dei veronesi iscritti a Megavolotea, il programma che dà diritto a servizi e promozioni, consiglierebbe la compagnia a familiari e amici.

«Riconfermando l’importanza strategica del mercato italiano, la parola chiave di Volotea per il 2023 nel nostro Paese è stata "consolidamento". E lo scalo di Verona non fa eccezione, raggiungendo risultati più che positivi - ha commentato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea - La centralità dell’aeroporto veneto nelle nostre strategie di business è dimostrata anche dagli sviluppi previsti per il 2024: sono sei le nuove rotte già annunciate per quest’anno: Comiso, Madrid, Praga, Copenaghen, Valencia e Bordeaux. E l'incremento dei posti in vendita è del 26% rispetto al 2023».