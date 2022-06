Il Centro Servizio per il Volontariato scrive ai candidati sindaco di Verona: «Buona politica genera capitale sociale»

La missiva che il CSV, Centro di Servizio per il Volontariato, dopo un confronto con le associazioni attive sul territorio, inoltra oggi, nel giorno della Festa della Repubblica, ai sei candidati sindaco muove «dall’esigenza che il volontariato in questa nuova sfida del Terzo settore non arretri, né sia visto come ripiego nell’emergenza, ma diventi invece un partner riconosciuto, capace di collaborare e di rilevare le necessità che cambiano». È stato quindi importante e significativo raccogliere dalle associazioni una serie di istanze su temi di cura, assistenza, attenzione allo sviluppo sostenibile della città.

Sono punti chiave emersi cui fa preciso seguito una serie di quesiti che il mondo del volontariato veronese, attivo e propositivo su questi fronti da un punto di vista privilegiato in quanto testimone della quotidianità, rivolge direttamente ai candidati. Domande che potrebbero trovare risposte operative attraverso, ad esempio, tavoli permanenti di confronto.

Rigenerazione urbana, ambientale e housing sociale

La necessità è una città che si trasforma, si rigenera e cresce a misura di persona: sarà possibile trovare forme di ascolto dei cittadini e di collaborazione tra amministrazione pubblica e Terzo settore, come portatore di idee e servizi essenziali? Si potrà pensare a una città senza barriere architettoniche?

Urbanizzazione e invecchiamento demografico

Il modo in cui una città affronta il tema dell’invecchiamento demografico, della cura e dell’accompagnamento degli anziani, attivi o che necessitano di assistenza, impatta sulla qualità di vita dell’intera comunità. Si riuscirà a garantire agli anziani e alle persone fragili, in particolare, le cure e il diritto alla dignità?

Salute dei più fragili, dei più deboli e delle minoranze

La salute è un bene prezioso per tutti, ma particolare attenzione va posta ai più fragili e marginali, a chi non è in grado di far valere il suo diritto alla salute. Sarà possibile coinvolgere con le istituzioni tutta la società e il Terzo settore e il volontariato per una presa in carico globale e coordinata?

Ospedali e città

La presenza di ospedali con diverse specialità è accompagnata da percorsi di cura importanti riconosciuti a tutti i livelli. L’amministrazione pubblica gioca un ruolo chiave per favorire l’accoglienza di famiglie che si trovano ad avere propri membri, soprattutto bambini, in cura. Sarà possibile pensare alla presa in carico globale di tutti i soggetti coinvolti?

Disabilità adulta

Un’attenzione specifica alle persone con disabilità over-65 per le quali sono carenti non solo strutture di accoglienza, ma anche politiche e percorsi di accompagnamento. Si potranno avviare tavoli permanenti di progettazione su questo tema e pensare, costruire, prospettive di vita e di autonomia?

Persone senza fissa dimora

Nella nostra città vivono persone senza fissa dimora e in marginalità estrema. Sarà possibile potenziare e facilitare l’accesso ai servizi di prima accoglienza e di sostegno sociale in attiva collaborazione con la rete di associazioni operanti sul territorio?

Giovani e partecipazione nella società

Il tema dei giovani viene ripreso da più parti come elemento di attenzione per una necessaria partecipazione alla cittadinanza attiva. Sapremo favorire iniziative di volontariato con aggregazioni formali e non formali, in una forma di accompagnamento attivo di tipo intergenerazionale e interculturale?

Famiglie e crescita sociale

Il trend di denatalità è sentito da più parti con prospettive non facili per il futuro. Sapremo sostenere le famiglie nella crescita e nella partecipazione alla vita delle comunità in maniera responsabile e attiva, in una collaborazione reciproca, volontaria e solidale?

Veronese: «Il buon volontariato, così come la buona politica, dovrebbero essere autentici generatori di "capitale sociale"»

La lettera aperta muove dall’esperienza del CSV, che conta 25 anni tondi di informazione, sensibilizzazione, promozione al volontariato, di formazione e consulenza, attraverso le quali ha incontrato molte realtà e istituzioni per cercare di sviluppare progetti di crescita e di innovazione. La richiesta è in primis quella dunque di «mantenere un’attenzione necessaria per il Terzo settore e il volontariato, motori di ripartenza delle comunità dopo gli anni difficili della pandemia e in un’Europa in cui è tornata la drammaticità della guerra».

«Il buon volontariato, così come la buona politica, dovrebbero essere autentici generatori di "capitale sociale", bene di cui la nostra città e le nostre comunità hanno tanto bisogno, soprattutto per uscire dagli strascichi di difficoltà, divisioni, povertà, disuguaglianza che ci hanno lasciato due anni di pandemia», riflette il presidente del CSV Roberto Veronese. «Abbiamo scelto questa data significativa per una lettera "volontaria" di chiamata e di stimolo, perché crediamo che il volontariato sia una delle più belle forme di democrazia partecipata, ma anche perché ci piace pensare che impegno politico e impegno volontario abbiano molti punti in comune».

L’agire organizzato all’interno di un’associazione è una grande scuola di democrazia. In questo Verona, con le sue oltre 1.000 associazioni operanti, è una città che ha tanti esempi di cittadinanza e partecipazione attiva da portare e da continuare a valorizzare: «Ci piace pensare, e diventa una richiesta, che un buon sindaco, così come un buon volontario, debba avere le capacità di ascolto, di reale interesse per tutti i suoi cittadini, di assunzione di responsabilità, di impegno e di autenticità e trasparenza nell’operare», si legge tra i passaggi più rilevanti della lettera aperta.