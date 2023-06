A Villa Buri il virtuoso esempio di "volontariato d'impresa" che ha visto coinvolti 45 lavoratori

I dipendenti di Milkman Technologies sono stati impegnati in attività di manutenzione e pulizia nel parco per una giornata di volontariato d’impresa: «Dislocando personale durante l’orario di lavoro, le aziende fanno responsabilità sociale di impresa: un’interessante modalità di sinergia tra profit e non profit»

Niente scrivania, computer, email e videocall, niente routine lavorativa. Nella giornata di mercoledì 28 giugno, ben 45 dipendenti della Milkman Technologies (scale-up di tecnologia per una gestione ottimizzata e sostenibile delle consegne dell’ultimo miglio, nata nel 2015) sono stati al lavoro nel parco e nel bosco di Villa Buri al fianco dei volontari per sistemare il verde, ripulire, manutenere le strutture dell’area verde. Divisi in 7 gruppi, ciascuno con diversi ruoli, sono protagonisti attivi di un’esperienza di volontariato d’impresa, una delle nuove forme in cui si concretizza la responsabilità sociale di impresa. Nel dettaglio, si tratta di attività promosse e organizzate da una organizzazione profit e svolte dal personale dell’azienda durante o in sostituzione dell’orario di lavoro in sinergia con una realtà non profit: in questo caso l’associazione Villa Buri onlus.

Il volontariato d’impresa, viene spiegato in una nota del CSV, è un trend in costante aumento negli ultimi anni. Lo certifica anche l’Istat nel suo censimento permanente evidenziando con i numeri come siano sempre più numerose le realtà profit che dimostrano attenzione verso azioni responsabili a livello sociale e ambientale. È un fronte sulla cui promozione, informazione e consulenza per imprese e associazioni, il CSV, Centro di Servizio per il Volontariato, di Verona è impegnato già da anni, anche in collaborazione con l’ateneo veronese con il quale ha svolto nel 2015 una ricerca sul tema della responsabilità sociale d’impresa.

«Il CSV vuole creare nuovi legami e nuove sinergie nel territorio, per dare vita ad alleanze significative e utili al soddisfacimento dei bisogni della comunità di riferimento. Il volontariato d’impresa è una delle interessanti strade da percorrere e CSV è ancora una volta ponte tra diverse realtà», spiega Giampaolo Zampieri, consigliere CSV con delega al volontariato d’impresa. Dal punto di vista pratico, spiegano dal CSV, con il volontariato d’impresa, l’azienda decide di «donare tempo e prestazioni dei propri dipendenti attraverso la cessione temporanea di personale, per eseguire una determinata attività lavorativa a favore di un ente del Terzo settore, che dovrà essere iscritto negli appositi Registri». Le spese relative all’impiego di lavoratori dipendenti (assunti con contratto a tempo indeterminato), viene spiegato nella nota, «sono poi deducibili dal reddito prodotto dall’impresa, nel limite del cinque per mille del costo globale del lavoro dipendente indicato nella dichiarazione dei redditi».

Ma i benefici e le ricadute per le aziende sono ben più ampi: «La responsabilità sociale d'impresa, - chiarisce infatti la nota del CSV - , può essere intesa come una strategia di marketing. Confindustria stessa, nel manifesto "La responsabilità sociale per l’industria4.0", ha indicato un decalogo di azioni rivolte alle imprese per rendere il Paese più sostenibile. Al punto 9 la voce: "Promuovere lo sviluppo di partnership pubblico‐private, e con il Terzo settore, attraverso azioni di sensibilizzazione e informazione verso le imprese associate, per favorire l’innovazione e la creazione di valore condiviso"».

Antonio Perini, ceo di Milkman Technologies, spiega: «Il volontariato aziendale consente alle imprese di contribuire al miglioramento della società. Impegnandosi nel servizio alla comunità e sostenendo cause di beneficenza, le aziende possono affrontare questioni sociali come la sostenibilità ambientale. Questo aiuta a creare un impatto positivo e migliora il benessere generale delle comunità».

Quello scelto dall’azienda protagonista dell’esperienza di mercoledì a Villa Buri è dunque il "volontariato d’impresa" ma ci sono più modi in cui un’azienda può attivarsi, con gradi di coinvolgimento differenti. Sul tema, è dedicata l’intera sezione "Impresa" della home page del sito CSV www.csv.verona.it, sul quale sono pubblicate tutte le informazioni utili per aziende e associazioni.

Interviste volontariato d'impresa 28 giugno 2023 / video ufficio stampa CSV