Nuova rotta dall'aeroporto Catullo: inaugurata la tratta che porta a Berlino

Nuovo volo in partenza dall'aeroporto di Verona disponibile da venerdì 26 maggio. La compagnia aerea low-cost Volotea ha infatti inaugurato la nuova rotta verso Berlino.

La nuova tratta che unisce il capoluogo scaligero con la capitale tedesca, verrà operata con 2 frequenze settimanali, ogni martedì e venerdì, ampliando così l'offerta del vettore dal Catullo, che prevede ora 14 destinazioni: 7 in Italia e 7 internazionali.

Inoltre, la compagnia conferma che, a partire dal prossimo ottobre, il volo Verona-Barcellona passerà da 2 a 3 frequenze a settimana (ogni lunedì, mercoledì e venerdì), per agevolare ulteriormente il flusso turistico in partenza dal Catullo.

«Siamo entusiasti di inaugurare il nostro primo volo da Verona alla volta di Berlino, una delle capitali dell’architettura contemporanea. Grazie a questo nuovo collegamento, i passeggeri in partenza dal Catullo potranno raggiungere con voli comodi, diretti e a tariffe concorrenziali la capitale della Germania, oggi più che mai centro di avanguardia e sperimentazione, e che pone un’attenzione sempre maggiore alla qualità e ai piaceri della vita - ha commentato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea -. Inoltre, non va dimenticato che la tratta per Berlino, insieme alle altre numerose proposte nazionali e internazionali disponibili a Verona, punta a incrementare notevolmente i flussi di turisti in transito dallo scalo veneto supportando così l’economia del territorio».

«Con la rotta Verona – Berlino, un altro nuovo volo si aggiunge e incrementa l’offerta complessiva del Catullo sottolineata dalla campagna pubblicitaria in corso in questi giorni in città. Il collegamento è un’ulteriore risposta alle esigenze dell’utenza veronese, sapientemente colta da Volotea, vettore con propria base al Catullo – ha dichiarato Camillo Bozzolo, Direttore Commerciale Aviation del Gruppo SAVE - La Germania rappresenta il primo partner internazionale per l’interscambio commerciale con Verona, pertanto il collegamento con la capitale tedesca sarà particolarmente apprezzato anche dalla business community veronese, che potrà comodamente partire dall’aeroporto più vicino a casa».

Sono 14 le destinazioni collegate da Volotea all’aeroporto di Verona, 7 in Italia (Alghero, Cagliari, Catania, Lampedusa, Olbia, Palermo e Pantelleria), 1 in Francia (Parigi Orly), 4 in Grecia (Atene, Heraklion/Creta, Santorini, Zante), 1 in Spagna (Barcellona) e 1 in Germania (Berlino – Novità 2023).