Grande successo per l'ultima serata su Canale 5 de "Il Volo - Tutti per uno" in Arena: share oltre il 20%

Strepitoso successo di ascolti per l’ultimo appuntamento dello show televisivo "Il Volo - Tutti per uno" andato in onda nella serata martedì 28 maggio di su Canale 5 dall’Arena di Verona.

Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto hanno vinto nuovamente la prima serata televisiva, catturando 2.933.000 telespettatori e raggiungendo uno share del 20,19%.

Un grande risultato, che si somma ai successi d’ascolti già conseguiti nelle due precedenti messe in onda, sempre in prima serata Canale 5 (14 maggio, 2.632.000 telespettatori con share del 18,9% e 21 maggio con 2.600.000 telespettatori e share del 18,1%).

Ad accompagnare i tre artisti sul palcoscenico dell’Arena di Verona per quest’ultima puntata Eleonora Abbagnato, già étoile dell’Opéra di Parigi, in veste di un’elegantissima co-conduttrice. Inoltre sono saliti sul palco con Il Volo: Riccardo Cocciante, Max Pezzali, Nek, BigMama, Rose Villain, Nina Zilli ed Enrico Brignano.

Il progetto “Il Volo – Tutti per uno”, che ha festeggiato all’Arena di Verona nel 2024 i 15 anni di carriera artistica e musicale di Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto, ha messo a segno, complessivamente, nelle tre serate oltre 30.000 presenze all’Arena di Verona con tre sold out e oltre 8 milioni di telespettatori nelle messe in onda Canale 5.