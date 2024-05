Il Volo in Arena: su Canale 5 la serata-evento sfiora il 19% di share televisivo

Grande successo di ascolti per la prima delle tre serate evento "Tutti per uno" de Il Volo, andata in onda martedì 14 maggio in prima serata su Canale 5 dall'Arena di Verona. Lo show, evento da tutto esaurito dal vivo, si è aggiudicato la prima serata televisiva raggiungendo uno share del 18,9 %, conquistando oltre 2 milioni e 600 mila telespettatori.

Un’importante occasione per festeggiare i 15 anni di carriera e di lunga amicizia che legano Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble al proprio pubblico.

Uno spettacolo eccezionale all’insegna della musica con artisti ed amici, tra momenti inediti ed emozionanti. Accanto ai tre artisti sul palcoscenico areniano: Claudio Baglioni, Giorgia, Alessandra Amoroso, Roberto Vecchioni, Gaetano Curreri, Mara Sattei, Giorgio Panariello e Francesco De Gregori.

La seconda puntata andrà in onda martedì 21 maggio sempre dall’Arena di Verona ed in prima serata su Canale 5.