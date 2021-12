Un volantino rivolto alle badanti: «Non abbiate paura, vaccinatevi»

Un appello a vaccinarsi tradotto in inglese, in rumeno-moldavo, in russo e in ucraino. È questa l'iniziativa con cui i sindacati dei pensionati del Veneto si rivolgono alle tantissime assistenti familiari che accudiscono anziani non autosufficienti.

Il problema è noto e preoccupante: moltissime badanti, provenienti soprattutto dall'Est Europa, non sono vaccinate o lo sono, ma con sieri non riconosciuti da nessuna agenzia del farmaco. Una situazione molto grave, considerando che si stima in circa 50mila il numero di badanti esteuropee al lavoro in Veneto. E fra queste sono tante quelle senza vaccino o vaccinate con Sputnik o Sinovac. E così, attraverso un volantino scritto anche in alfabeto cirillico, Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil spiegano in modo semplice e sintetico i vantaggi della vaccinazione, rimarcando che la vaccinazione è gratuita e permette di ottenere il Green Pass.

«Nel nostro appello ricordiamo anche che senza Green Pass non è possibile lavorare, come stabilito dal governo - hanno sottolineato Elena Di Gregorio (Spi Cgil), Tina Cupani (Fnp Cisl) e Debora Rocco (Uilp Uil) - Il vaccino, inoltre, è fondamentale anche per tutelare la loro salute. Vorremmo invertire in qualche modo una tendenza soprattutto culturale, che relega i Paesi dell'Est agli ultimi posti in Europa per percentuali di immunizzati. E rinnoviamo la nostra richiesta alla Regione affinché avvii una capillare campagna di sensibilizzazione nei confronti delle assistenti familiari».