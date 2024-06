"Voglio la mia autonomia", torna nell’Est Veronese e in Lessinia la lotteria solidale di Monteverde​

Fare la spesa, cucinare, dormire una notte fuori casa, oppure imparare a stare in un contesto lavorativo, allenando le proprie capacità in un ambiente protetto. Sono solo alcune delle attività, utili alla vita di tutti i giorni, che si potranno sostenere partecipando alla lotteria della cooperativa sociale Monteverde. «Ogni biglietto, del valore di 2 euro, - spiegano i promotorri dell'iniziativa - sarà infatti destinato a sostenere tre progetti che svilupperanno le autonomie abitative, lavorative e relazionali di oltre 50 persone con disabilità seguite dalla cooperativa, attiva dal 1986 nell’Est Veronese e in Lessinia».

"Voglio la mia autonomia" è il tema dell’edizione 2024 della lotteria, un’ormai storica forma di raccolta fondi con cui Monteverde coinvolge la comunità, chiedendo di essere sostenuta. Sono 28 i premi in palio, donati dal territorio o forniti da partner del movimento “Economia del bene comune”, di cui Monteverde fa parte. Si va dai soggiorni turistici in varie zone d’Italia a cene, spettacoli culturali e oggetti sostenibili, come le biciclette. I biglietti si possono richiedere via mail a donazioni@monteverdeonlus.it, contattando il numero 339.7268201 o compilando l’apposito form sul sito e sui social network della cooperativa. L’estrazione è fissata per il 16 ottobre.

Ogni biglietto staccato contribuirà a potenziare tre attività di Monteverde: il “Progetto Ponte”, una palestra lavorativa per ragazzi e adulti con fragilità, in un contesto protetto. Quindi “Abitare autonomo”, rivolto a persone con disabilità lieve o media, che una volta al mese convivono per un fine settimana, imparando a gestire le attività quotidiane, come mangiare insieme e sistemare la casa. Infine, il “Progetto Sollievo”, rivolto a chi ha una disabilità maggiore e già frequenta il centro diurno di Monteverde, consentendogli di dormire per una notte fuori casa, nella sede della cooperativa, quindi in un ambiente stimolante e familiare.

«Si tratta di progetti volti a sviluppare le autonomie delle persone con disabilità seguite dalla nostra cooperativa, progetti su cui vogliamo investire ancora di più, dando una risposta concreta ai bisogni del territorio, in un’ottica di sviluppo del bene comune: ecco perché chiediamo alla comunità di partecipare», sottolinea la presidente Roberta Castagnini. «Anche con un solo biglietto si può contribuire a realizzare qualcosa di speciale - aggiunge Gastone Marchesi, fundraiser di Monteverde -. Ma oltre alla lotteria si può aiutare Monteverde anche destinando il proprio 5x1000 in sede di dichiarazione dei redditi: basta inserire il codice fiscale 01880230238 nell’apposito riquadro del modello 730 o Unico, un gesto a costo zero per chi lo fa, ma che ci permette di potenziare i servizi».