Revisione del Pat, Comune in ascolto dei cittadini in quinta circoscrizione

Proseguono gli incontri nei quartieri della vicesindaca e assessora alla pianificazione urbanistica Barbara Bissoli in vista della revisione del Piano di assetto del territorio (Pat). Il Comune di Verona ritiene fondamentale l'ascolto di cittadini e cittadine per avere una reale mappatura dei bisogni di tutta la città. È nato così il percorso di partecipazione che sta riscuotendo grande interesse.

L'appuntamento prevede in tutte le circoscrizioni un confronto diretto con i cittadini e le cittadine sui temi più sentiti: il muoversi, l’abitare, i servizi di prossimità (dal verde ai luoghi di ritrovo, le scuole, i negozi e il resto), la cultura, il grado di vivibilità, con attenzione anche alle tematiche più urbanistiche sui progetti di trasformazione dello spazio e del contesto fisico. Un dialogo con gli abitanti per capire le centralità dei luoghi di quartiere e il loro bisogno di sviluppo, oltre che sui progetti che reputano utili per il futuro.

Il prossimo appuntamento è in quinta circoscrizione, sabato 13 aprile dalle 10 alle 13 nella sala consiliare di Via Benedetti 26/b. Sarà presente Nico Cattapan di Socialseed.

L’appuntamento si svolge in forma di laboratorio e sono invitati a partecipare tutti gli abitanti dei quartieri delle rispettive circoscrizioni, iscrivendosi tramite il form sul sito di Viviamo Verona, per assicurarsi il posto vista la limitatezza di accesso delle sale. È comunque possibile partecipare con la propria opinione compilando un modulo che verrà pubblicato sempre sul sito di Viviamo Verona. E alla fine degli incontri, verranno pubblicati i principali punti di vista emersi.