Viviamo Verona, gli assessori incontrano i cittadini: prossimo appuntamento dedicato alle associazioni giovani

Com’è vissuta la città dalle nuove generazioni? Quali spazi, quali desiderata per il futuro, ma anche quali pratiche urbane differenziano le generazioni? «La sfida di Verona per i prossimi dieci anni - spiegano da Palazzo Barbieri - è quella di essere sempre più una città inclusiva e attrattiva, dove anche i giovani trovino risposte adeguate ai loro bisogni e alle loro aspirazioni. Per realizzare ciò è inevitabile che la fase di ascolto che il Comune sta svolgendo in preparazione del nuovo Piano Regolatore abbia come protagonisti i giovani e le giovani cittadine veronesi».

A tal fine, il prossimo appuntamento con le associazioni giovani di Verona è fissaro per giovedì 2 maggio al Centro Link, in via Pasqualino Benedetti 26/b. Si tratterà di un momento di confronto in continuità con quelli già avviati dall’amministrazione per ascoltare esigenze e mappare problemi da risolvere. All’incontro parteciperanno la vicesindaca e assessora alla pianificazione urbanistica Barbara Bissoli, l’assessore alle politiche giovanili Jacopo Buffolo e Nico Cattapan di Social Seed.

Come per gli incontri promossi in tutte le circoscrizioni, si prevede un confronto sui temi più sentiti: il muoversi, l’abitare, i servizi di prossimità (dal verde ai luoghi di ritrovo, le scuole e i negozi, etc.), la cultura, il grado di vivibilità, la sostenibilità, con attenzione anche alle tematiche più urbanistiche sui progetti di trasformazione degli spazi. L’appuntamento si svolge in forma di laboratorio e sono invitati a partecipare non solo i giovani e le giovani, ma anche gli abitanti del quartieri e i cittadini e le cittadine interessate ad approfondire la tematica.

È possibile iscriversi tramite il form sul sito di “Viviamo Verona”, per assicurarsi il posto e partecipare con la propria opinione compilando un modulo che verrà pubblicato nella pagina del sito “Viviamo Verona”. Tutte le informazioni e il calendario dei prossimi incontri sul sito del Comune al seguente link.