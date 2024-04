Viviamo la Bassa: nelle terre matildiche dei dogi e degli scaligeri

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

Finalmente parte la 9^ edizione di VIVIAMO LA BASSA , l'evento organizzato dalla Associazione Culturale La Pianura con il ramo "Pianura Cultura Sezione Turismo e patrocinato dalla Provincia di Verona, Regione Veneto, Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Verona, Oppeano Comune Capofila, e tutti i comuni aderenti della nuova stagione 2024 con la nuova stagione 2024, le visite saranno sempre finalizzate alla riscoperta della Bassa Veronese e dei territori confinanti, Come sempre dove è possibile le visite saranno sempre gratuite.

Otto sono i paesi che andremo a visitare, sempre ogni ultima domenica del mese a parte il primo appuntamento causa la festività di Pasqua partiremo con la prima domenica precisamente il 7 Aprile con la visita di CEREA questo il programma: Incontro dei Sigg. Partecipanti ore 15.00 presso Villa Ormaneto - Via Isolella Bassa, 7 - Visita e storia della Villa - ore 15.45 trasferimento per Villa Guastaverza - Bottura , Via Ramedello, 3 - Visita interno Villa e storia della famiglia Guastaverza-Bottura - 17.00 trasferimento per Villa Bertelè, Cerea, Via Piatton, 7 Visita e descrizione storica della Villa A visita terminata, momento conviviale insieme presso la Villa con la collaborazione della Pro Loco di Cerea.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni: ufficiostampa.lapianura@gmail.com

Prossimi appuntamenti: NOGARA (VR) Domenica 26 Maggio Nogara (VR) - BOVOLONE (VR): Domenica 30 Giugno: LEGNAGO (VR )Domenica 28 Luglio GAZZO VERONESE (VR) Domenica 25 Agosto OPPEANO (VR) Domenica 29 Settembre , BEVILACQUA (VR) Domenica 27 Ottobre Ultimo appuntamento sarà Domenica 24 Novembre con ANGIARI (VR) - Il programma nel corso dell'anno potrebbe essere soggetto a modifiche.