Vittorina festeggia 102 anni: lei e le sorelle erano conosciute come "le 4 assi"

Sono stati festeggiati a Povegliano Veronese i 102 anni di Vittorina Rinco. L'amminitrazione comunale, rappresentata dalle assessore Poletti e Pezzon, nella giornata di martedì 9 agosto hanno fatto visita alla concittadina più longeva del paese per portarle gli auguri a nome della comunità.

Nata nel 1920 a Pradelle di Nogarole Rocca ma abitante di Povegliano Veronese da sempre, Vittorina è la seconda di 8 fratelli e sorelle. La centenaria ha sempre alternato il lavoro da sarta, cucendo anche molti abiti da sposa, alla cura della famiglia, mentre da giovane aiutava il padre a raccogliere il latte per il caseificio di Mozzecane, recandosi dagli allevatori con il cavallo ed il carretto.

Le 4 sorelle Rinco, in paese, erano conosciute come "le 4 assi", come gli assi delle carte da briscola: ciascuna ne impersonava uno e la 102enne era soprannominata "l’asse de cope". Proprio la reciproca passione per le carte ha tenuto unite Vittorina e le sue sorelle per decenni: sino a circa 10 anni fa, tutte le domeniche, le "4 assi" si sono riunite per giocare a briscola trascorrendo pomeriggi interi in spensieratezza.

«Vittorina a dispetto dell’età, ha uno spirito invidiabile. - commentano Poletti e Pezzon - È veramente un dono per la nostra comunità avere persone come lei e la sua splendida famiglia, che conta oltre a 4 nipoti anche ben 8 pronipoti! Ci siamo già date appuntamento per il prossimo anno».

La Sindaca, Roberta Tedeschi, dalle sue vacanze, ha dedicato un post al compleanno di Vittorina dove la definisce la nonna di tutti i poveglianesi, «la nostra meravigliosa ragazza magica».