Ville e palazzi aprono gratuitamente per la Giornata delle Dimore Storiche Italiane a Verona e in provincia

Il 21 maggio anche a Verona si celebra la Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane. Una selezione di ville e palazzi apriranno in maniera completamente libera e gratuita le loro porte per accogliere chi vorrà trascorrere una domenica immerso in luoghi unici del patrimonio storico, artistico e culturale del nostro territorio.

«Il patrimonio delle Dimore Storiche - spiega Giulio Gidoni, presidente di Adsi sezione Veneto - ha senza dubbio un immenso valore sociale, culturale ed economico. La Giornata delle Dimore Storiche accende un riflettore su questo insieme di ville, palazzi e giardini, che è il piu? grande museo diffuso non solo del Veneto, ma di tutta Italia. E poi c'è un mondo tutto da scoprire fatto di professionalità sempre più difficili da trovare e da formare: si tratta di artigiani, restauratori e giardinieri specializzati. La valorizzazione di questo patrimonio - aggiunge il presidente Giulio Gidoni - è una opportunita? per le giovani generazioni: serve promuovere percorsi di formazione dedicati al restauro e alla conservazione delle Dimore Storiche».

A Verona le dimore che saranno protagoniste della Giornata (ingresso gratuito, necessaria prenotazione) sono:

Giardino Giusti – via Giardino Giusti 2, 37129 Verona

Villa Ambrosetti - Via San Martino 10, 37127 Avesa

Villa Betteloni – Via Betteloni 7, 37029 San Pietro in Cariano

Villa Ridolfi, Torre di Terzolan – Via Trezzolano 4, 37141 Verona

Villa Sagramoso Sacchetti già D'Arco - Via G.B. Dalla Riva 5, 37139 Verona

Le visite alle dimore vanno prenotate online su: www.adsi.it/giornatanazionale.

In Veneto, spiegano da Adsi, ci sono «2.899 immobili culturali privati», di questi «1.947 operano in una o piu? filiere produttive». Le visite ad un immobile culturale privato toccano numeri di tutto rispetto, parliamo infatti di «oltre 17 milioni di accessi a livello regionale». Le dimore storiche, sempre secondo i dati della Fondazione Visentini per Adsi, sono «non solo un patrimonio turistico di rara bellezza, ma anche il perno di una economia circolare per i borghi in cui si trovano». Il 54% di tali immobili si ubica, infatti, in piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 20 mila abitanti e, nel 29% dei casi, addirittura sotto i 5.000 residenti.