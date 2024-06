Dalla fioritura delle ninfee e dei girasoli alle "Stelle della Lirica": un'estate di sorprese al Parco Giardino Sigurtà

Trascorrere una giornata estiva al Parco Giardino Sigurtà può essere davvero rigenerante grazie ai morbidi tappeti erbosi che si perdono a vista d’occhio, alle zone ombreggiate create dagli alberi secolari (l’origine del Parco risale al 1407) e alla possibilità di divertirsi sia con la famiglia sia in gruppo. I 60 ettari del Parco - Giardino accolgono anche un Labirinto, tra i 4 più incantevoli al mondo, 30.000 piante di bosso sempreverde, 18 laghetti che ospitano nel periodo estivo ninfee multicolore, ibischi d’acqua, papiri e falsi papiri e spettacolari fior di loto tipici del mese di giugno; senza contare la carrellata pluricolorata di canna indica, dalie e girasoli.

Ninfee regine dei laghetti

Celebrate dai poeti impressionisti come Monet e simbolo di purezza, da maggio a settembre i Giardini Acquatici accolgono ninfee multicolore che al mattino aprono i petali per poi richiuderli alla sera. Al parco si ammirano anche nelle varietà bianche nel laghetto antistante il Cimitero dei Cani e in versione mini nei 4 laghetti dinnanzi all’Eremo. Piante perenni e rustiche, ne esistono innumerevoli varietà.

Protagonisti anche i girasoli e le rose

Sbocciano in giungo e amano il sole, sopportano il caldo torrido e assomigliano a margheritone come li celebra Montale in Ossi di seppia. Originari dell’America, per gli inca erano simbolo di sovranità; sono piante oleaginose, dai semi infatti si ricava un olio insapore ma salutare. Al Parco si ammirano in eleganti aiuole lungo il Viale delle Aiuole Fiorite.

Regine di maggio e della primavera, le rose continuano a fiorire in migliaia di esemplari nel viale a loro dedicato in due varietà, Queen Elizabeth e Hybrid Polyantha & Floribunda. Dalla struttura concentrica, al Giardino vi sono anche le varietà Cocktail, tappezzanti vicino alla Valle dei Daini e rustiche rosse nella panchina degli innamorati. Celebrata da poeti e pittori, Botticelli ritrae la Nascita di Venere sotto una pioggia di rose, le numerose varietà che denotano una precisa simbologia.

E per bambini e ragazzi una giornata trascorsa con il proprio grest o centro estivo lascerà un ricordo indimenticabile: grazie alle attività proposte dal Parco, i giovani visitatori potranno avvicinarsi alla Natura con un approccio interattivo e divertente. Si potrà scegliere tra differenti attività ludico – didattiche tra cui: l’Avventura di una fogliolina, il Seme Vagabondo, i Cercatori di foglie, Le Api: amiche della biodiversità; Gli esploratori da Giardino, Parc’orienteering e la Caccia al tesoro con app gratuita.

Ad agosto le "Stelle della Lirica"

Lunedì 19 agosto 2024 appuntamento da non perdere alle 20.30 nella suggestiva cornice estiva del Parco Giardino Sigurtà per la 14esima edizione di "Stelle della Lirica". Questo concerto lirico, organizzato in collaborazione con Arti e Mestieri Valeggio e con la Proloco di Valeggio sul Mincio, è ormai uno degli eventi più apprezzati nel calendario del Parco. Ad allietare il pubblico con le arie più conosciute ci sarà l'Orchestra dei Colli Morenici diretta dal maestro Giuseppe Vaccaro che accompagneranno i talenti canori del panorama lirico.

Informazioni e contatti

Per informazioni: https://www.sigurta.it/app-parco-giardino-sigurta.

Per prenotare come grest e centro estivo: https://www.sigurta.it/prenotazioni/elenco/grest