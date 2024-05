Zaia saluta l'arrivo del Papa a Verona: «Bentornato, il Veneto è terra di pace» 

Il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia ha voluto salutare ufficialmente l’arrivo a Verona di Papa Francesco previsto per sabato 18 maggio: «Con ancora vive le emozioni dell’incontro di alcune settimane fa a Venezia, sono onorato di dare nuovamente, e con la stessa emozione, il benvenuto nel Veneto a Papa Francesco. Due occasioni così ravvicinate nella nostra terra rappresentano un fatto veramente eccezionale per un evento storico di per sé come è la visita del Pontefice. Ancora una volta sono certo di dare voce a tutti i veneti nel dire: Bentornato!».

Il governatore Zaia ha quindi evidenziato: «Pace è il messaggio ricorrente negli interventi del Santo Padre, un insistente monito contro i tanti focolai di guerra che negano questa aspirazione umana, ed è anche il tema anche ufficiale di questa visita. Ne siamo onorati, nella consapevolezza che Verona, come Venezia, è uno dei luoghi simbolo che possono dare un valore aggiunto per questo appello universale. Se Venezia, infatti, è culturalmente il ponte tra Occidente e Oriente, il territorio scaligero è geograficamente e storicamente il crocevia tra culture e popolazioni da Nord a Sud, quelle che lungo l’Adige trovano il collegamento diretto tra l’Europa centrale e la Pianura Padana. Questo è il Veneto: una terra d’incontro, di scambi, di relazioni».

Il presidente Zaia ha poi ribadito: «La visita di Papa Francesco confermerà che il Veneto è terra di Pace. Non solo perché lo dice il Leone Marciano nella bandiera, ma anche perché ha subito troppo spesso nella storia il dramma della guerra. Come veneti, - ha sottolineato ancora il governatore - figli di una terra che ha conosciuto secoli di miseria e un’emigrazione massiccia verso tutti i continenti, possiamo consapevolmente dire che la prosperità di oggi, se pur messa alla prova negli ultimi anni, è maturata con tanto e duro lavoro dei nostri genitori soltanto nel periodo di pace più lungo che abbiamo conosciuto. Pace e lavoro sono il motore che ha consentito alla nostra regione di diventare uno dei distretti produttivi più importanti e avanzati al mondo. Un traguardo, però, che non ha reso la società veneta indifferente ai bisogni di chi è rimasto indietro, perché nel suo dna ha conservato le radici nella cultura cristiana fino a farne un principio identitario in cui oggi si riconoscono non solo i credenti ma anche i laici in un patrimonio di storia comune. La visita di Papa Francesco a Verona - ha concluso Zaia - supera il valore religioso dell’evento e rappresenta un altro grande capitolo di questa storia».

Agsm Aim potenzia la rete elettrica

ll gruppo Agsm Aim ha comunicato di aver completato un’importante serie di lavori di potenziamento infrastrutturale in preparazione alla storica visita di Papa Francesco a Verona, prevista per il 18 maggio. In particolare, Agsm Aim, attraverso le sue società V-Reti, Agsm Aim Smart Solutions e Agsm Aim Energia, ha fatto sapere di aver implementato significativi miglioramenti alle linee elettriche e ai servizi di connettività, ha installato nuove telecamere di sicurezza, messo a disposizione tredici colonnine di ricarica elettrica per la delegazione del Papa e offerto l’energia elettrica per le numerose attività collegate all’evento.

Tutte azioni ritenute necessarie per garantire che gli eventi programmati per la visita papale si svolgano nella massima efficienza e sicurezza, specialmente nei luoghi che vedranno la presenza del Pontefice: stadio Bentegodi, Basilica di San Zeno Maggiore e Arena di Verona. Inoltre, durante l’evento, sarà garantito un costante e tempestivo servizio di supporto tecnico e di pronto intervento grazie al personale delle squadre operative specializzate e adeguatamente attrezzate che faranno parte della cabina di regia degli eventi.