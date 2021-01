Turisti nella propria città: le visite guidate ammesse dal Dpcm anche in zona arancione

È consentito in zona gialla ed arancione svolgere visite guidate all'aperto per gruppi turistici

Tra le tante attività entrate in profonda crisi durante la pandemia, vi è stata sicuramente anche quella delle visite guidate, direttamente collegata ai flussi turistici oggetto di un grande ridimensionamento causa Covid-19. Tra musei e mostre chiuse, oltre alle restrizioni sugli spostamenti, effettuare in presenza una visita guidata anche all'aperto, una passeggiata culturale in città d'arte come Verona, è stato per lungo tempo un miraggio. Oggi non più. Tra "seconde case" e "ciaspolate" in montagna, se n'è forse parlato meno o addirittura per nulla, ma una delle principali novità contenute nelle Faq ufficiali del governo dedicata all'ultimo Dpcm 14 gennaio 2021, è proprio quella che riguarda la possibilità di effettuare «visite guidate all'aperto per gruppi turistici».

La bella notizia è che non sussiste un divieto assoluto fuorché in zona rossa, per quanto è altrettanto chiaro che vi debbano essere tutte le precauzioni del caso ed il rispetto di regole anti-Covid come il distanziamento interpersonale e l'uso della mascherina. Ad ogni modo, bisogna poi ugualmente tenere presente le norme sugli spostamenti riferite a ciascuna area di rischio, quella gialla e quella arancione, dove le visite guidate all'aperto sono regolarmente ad oggi ammesse. Prendiamo però la Faq ufficiale riferita alla zona arancione che, al momento, è quella di riferimento per la Regione Veneto: «Sono una guida turistica che effettua visite guidate all’aperto per gruppi turistici. Posso continuare a svolgere la mia attività?». Questa la risposta che viene fornita dal governo:

«L’attività di guida turistica all’aperto è sottoposta alla disciplina generale in tema di limitazioni agli spostamenti. Pertanto, essa è consentita in area gialla e arancione, nell’osservanza delle restrizioni alla circolazione rispettivamente dettate per i territori classificati in tali aree. Lo svolgimento di visite turistiche guidate non è invece consentito in area rossa, essendo in quest’ultima previsto il divieto di spostamenti non giustificati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Nei casi in cui è consentita, l’attività dovrà svolgersi con modalità tali da assicurare il rispetto del divieto di assembramento e nel rispetto delle vigenti norme in materia di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, distanziamento interpersonale e divieto di assembramenti».

Faq governo Dpcm 14 gennaio 2021 Visite turistiche guidate all'aperto

In breve, per fare un esempio concreto, già oggi a Verona sarebbe possibile promuovere ed organizzare una visita guidata di gruppo all'interno dell'anfiteatro Arena. Certo, essendo il Veneto zona arancione, potrebbero partecipare alla visita guidata solo abitanti nel Comune di Verona, compresi gli eventuali titolari di "seconde case" che vi facciano rientro seguendo le nuove indicazioni fornite dal governo in materia. Oltretutto, il Comune di Verona da tempo offriva tra le sue iniziative culturali anche quella che andava sotto il nome "Turista nella mia città", titolo ideale per la situazione attuale. Chiaro poi che la speranza non possa che essere, come sempre, il passaggio dalla zona arancione a quella gialla, quando altresì potranno finalmente tornare ad accogliere i visitatori anche i musei, oltre che permettere di partecipare ad eventuali visite guidate all'aperto anche a persone che giungano dall'intera Regione.

Vale inoltre la pena ricordare che dopo il 15 febbraio 2021, salvo novità, verrà meno anche il divieto di spostamento tra Regioni diverse applicato sull'intero territorio nazionale. Dopo tale data, infatti, resteranno sì vietati tutti gli spostamenti «in entrata e in uscita» di un territorio definito zona arancione oppure rossa (salvo motivi di lavoro, necessità e salute), ma da una Regione zona gialla ad un'altra Regione zona gialla sarà invece nuovamente possibile spostarsi liberamente tra le ore 5 e le 22. Di fatto quindi, anche transitando attraverso Regioni arancioni o rosse, sarà nuovamente possibile effettuare uno spostamento con "finalità turistiche" tra Regioni zona gialla. Se il Veneto dopo il 15 febbraio 2021 dovesse risultare zona gialla, con Toscana e Provincia Autonoma di Trento rimaste altrettanto gialle come lo sono ora, sarà possibile per un veronese andare a visitare gli Uffizi oppure il Mart di Rovereto, ma reciprocamente un trentino o un toscano potrebbero venire a visitare Verona, le sue bellezze e i suoi musei.