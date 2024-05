Forte Santa Caterina apre le porte ai cittadini nel fine settimana per far conoscere il progetto di rigenerazione

L’area di Forte Santa Caterina apre i cancelli a cittadine e cittadini veronesi. Sabato 1 giugno ci sarà l’opportunità di conoscere la vasta area del Pestrino e le caratteristiche dell'innovativo progetto di rigenerazione urbana che la interesserà.

«Il cantiere - spiegano dal Comune di Veorna - partirà con le prime demolizioni degli edifici non inseriti nel recupero nelle prime settimane di giugno e l’area diventerà quindi interdetta e accessibile solo agli addetti ai lavori».

Si tratta dunque di un'occasione da non perdere per rendersi conto sul posto delle potenzialità dell’area e per farsi raccontare ciò che diventerà tra qualche anno. In base a quanto è stato anticipato da Palazzo Barbieri, saranno tre le visite guidate in programma per l'esattezza alle ore 10, 11 e 12. I tre tour sono pensati per gruppi di massimo trenta persone.

Per partecipare alla visita al Forte è necessaria la prenotazione su Eventbrite. Tutte le informazioni sono disponibili anche sul sito del Comune di Verona.