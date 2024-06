Quest'estate, tutti pazzi per Soave!

Soave, borgo più bello d'Italia 2022, non smette di collezionare successi, facendo crescere la sua fama anche al di fuori dei confini nazionali. «Sono settimane di grande fermento nella cittadina murata dell'est veronese - racconta il sindaco locale Matteo Pressi - che con l'avvicinarsi dell'estate è pronta ad offrire a decine di migliaia di turisti la possibilità di visitare le proprie bellezze paesaggistiche, naturali, architettoniche, senza tralasciare le esperienze legate al mondo del vino, con le degustazioni degli ottimi bianchi della tradizione locale e le visite alle tante cantine poste nel centro storico e al di fuori delle mura medievali».

Prooprio questo mix di storia, tradizioni ed enogastronomia ha attirato i riflettori, nelle ultime settimane, di testate giornalistiche straniere, compagnie aeree, guide turistiche specializzate e anche della Rai. «Negli ultimi giorni di aprile, - spiega il primo cittadino Pressi - Soave ha ospitato un gruppo di giornalisti dell’edizione spagnola della nota rivista internazionale “Traveller”, i quali hanno realizzato un reportage sulla cittadina murata che sarà pubblicato nei prossimi numeri della rivista, una delle testate dedicate al viaggio più lette nelle penisola iberica. Ma non è tutto, la perla dell'est veronese ha aperto le porte anche al team marketing della compagnia aerea Volotea, terzo vettore spagnolo che vede tra le sue basi più importanti l’aeroporto Catullo di Verona e che ha scelto di consigliare Soave tra le mete raggiungibili con i propri voli, anche attraverso la creazione di contenuti da offrire sul proprio portale web e sulla rivista di bordo».

A Soave non poteva poi mancare la visita dei reporter della guida turistica più famosa del mondo, la mitica Lonely Planet, in tour nel borgo veronese durante i primi giorni di maggio per sviluppare un progetto intitolato "48 ore a Verona", prossimamente disponibile sul web e sulle principali piattaforme social. Grazie a questo strumento, il turista sarà guidato nella visita al capoluogo e al territorio della nostra provincia, dove Soave viene segnalato tra i "must see" ovvero tra quei territori che un visitatore, anche se in viaggio nella provincia scaligera per lo spazio di un weekend, non dovrebbe assolutamente perdersi.