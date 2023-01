Contro la violenza sulle donne, Telefono Rosa apre sportello a Povegliano

Telefono Rosa Verona si mette in ascolto anche a Povegliano Veronese. Il Comune ha stipulato una convenzione con l'associazione scaligera che aiuta e sostiene le donne che subiscono violenza di genere nelle sue varie forme: psicologica, fisica, sessuale, economica, sul lavoro e stalking.

Telefono Rosa Verona avrà uno sportello a Povegliano, dove le operatrici volontarie e specializzate in accoglienza forniranno comprensione per le donne in difficoltà, sostegno e soluzioni concrete. «Uno sportello è un punto di riferimento e di informazione per le donne vittime di violenza - ha dichiarato Lorella Don, presidente dell'associazione - È importante ricordare che ci si può rivolgere ai centri anti violenza in forma anonima se lo si desidera e che nessuna azione viene intrapresa dalle operatrici del centro se non è la donna a deciderlo».

«Questa collaborazione ci permette di fare un salto di livello nel progetto contro la violenza sulle donne - ha assicurato l'assessora alle pari opportunità di Povegliano Ambra Pezzon - Oltre agli incontri per la cittadinanza e la sensibilizzazione nelle scuole, potremo ora contare sia sulla preziosa opera informativa di Telefono Rosa, sia erogare un servizio vero di supporto e aiuto».

La collaborazione con l’associazione sarà quindi duplice: da un lato le volontarie in sinergia con l’amministrazione proporranno incontri divulgativi sul tema della violenza sulle donne, dall’altro l'istituzione dello sportello gratuito per l’ascolto ed il counseling, a partire dal mese di febbraio. Il servizio sarà su appuntamento al numero 045-8015831, o mandando una mail a trverona@gmail.com, oppure compilando la richiesta di contatto nell'apposita sezione del sito di Telefono Rosa Verona. Gli incontri saranno in forma assolutamente riservata, in uno spazio messo a disposizione dal Comune per garantire protezione e privacy.

«Una delle nostre prime iniziative pubbliche è stata l’organizzazione della giornata contro la violenza sulle donne e l’installazione della panchina rossa in piazza per sensibilizzare sulla grave problematica - ha spiegato la sindaca Roberta Tedeschi - Il tema deve assolutamente vedere le istituzioni in prima linea. I dati ci dicono che ancora oggi quasi una donna su tre nel corso della propria vita subisce violenza fisica e psicologica. Non è accettabile: è una violazione dei diritti umani e dobbiamo vincere questa battaglia sul piano giuridico, ma prima di tutto sul piano culturale con azioni concrete e di rete».