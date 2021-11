Spettacoli e incontri nelle circoscrizioni di Verona contro la violenza sulle donne

Cominciano domani, 24 novembre, gli appuntamenti nelle circoscrizioni di Verona per la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne. Eventi, spettacoli e incontri si sono focalizzati sull'importante tema scandito quest'anno dallo slogan "Esci dalla violenza, chiama!".

Quest'anno, il calendario delle iniziative del Comune è particolarmente nutrito anche nei quartieri. Mercoledì alle 18.30 alla Sala Civica di Avesa, si terrà la presentazione del libro "Ritratti. Storie di donne e uomini. Cronache e riflessioni, incontro", scritto da Feliciana Guerra. L’incontro, che sarà moderato dalla giornalista Laura Perina, è promosso dalla seconda circoscrizione.

Tre saranno gli appuntamenti per giovedì 25 novembre. Dalle 16 alle 17, al Parco S. Teresa in Borgo Roma, verrà inaugurata una panchina dipinta dalle donne con apposizione della targa del Telefono Rosa. L’iniziativa, promossa da Nuova Acropoli Verona, vedrà la partecipazione dell'assessore alle pari opportunità Francesca Briani e del presidente della quinta circoscrizione Raimondo Di Lara.

Alle 20.45 alla Sala Civica Ponte Crencano si terrà il recital "Libera di essere - Just like a woman", dell’associazione teatrale La Pocostabile, un gioco delle parti tra sottile ironia e realismo presentando le contraddizioni della nostra cultura e società quando si parla di donne, di fatti di cronaca così eclatanti da muovere le coscienze e liberare consapevolezza e responsabilità. L'evento è promosso dalla seconda circoscrizione.

Alle 21 al Teatro Parrocchiale S. Giovanni Evangelista andrà in scena lo spettacolo teatrale-recital Malamore, liberamente tratto da "Ferite a morte" di Serena Dandini, prodotto dall’associazione Estravagario Teatro e interpretato da Barbara Fittà, Tiziana Leso, Filli Nazzaro, Alice Parisi, Cristina Stella, Tiziana Totolo e Roberta Zocca, la cantante Terry Veronesi, la chitarrista Giada Ferrarin con la regia di Tiziana Leso e Tiziana Totolo. La serata, organizzata con il contributo della quarta circoscrizione prevede anche l’intervento di Virginia Bonfante, avvocata impegnata in varie associazioni e progetti contro la violenza sulle donne.

Venerdì 26 novembre alle 20 al Cinema Teatro Nuovo San Michele, la settima circoscrizione propone la visione di film e lettura di poesie sulla violenza alle donne con Silveria Gonzato Passarelli.

Due infine saranno gli appuntamenti in programma domenica 28 novembre. Alle 16, in Sala Civica Ponte Crencano verrà proiettato il film d'animazione "Ribelle - The Brave" promosso dalla seconda circoscrizione in collaborazione con Fondazione Aida, che racconta la storia dell’anticonvenzionale principessa Merida, abile con l'arco e coraggiosa, insofferente alle regole e ai doveri dei reali, tra cui il futuro matrimonio che presto l'aspetta.

Alle 17 al Teatro Camploy, la prima circoscrizione e la Nuova Compagnia Teatrale promuovono "L’amore che non è", spettacolo teatrale tratto dal libro del direttore della scuola di polizia di Peschiera Gianpaolo Trevisi, un racconto di frammenti di vita, esperienze tragiche e a volte fatali, attraverso storie diverse, conosciute realmente nello svolgimento della professione. Sul palco saliranno le attrici Consuelo Erigozzi, Malice Omondi, Anna Rapisarda, Enzo Rapisarda e Rita Vivaldi; luci e suono di Khristopher Ramos Villegas con la regia di Enzo Rapisarda.