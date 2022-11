Il calcio dilettantistico veronese scende in campo contro la violenza sulle donne

Il calcio dilettantistico scaligero fa squadra con il Comune di Verona e scende in campo contro la violenza sulle donne. Durante le partite di questo fine settimana i giocatori di una trentina di società sportive di Verona e provincia giocheranno indossando al braccio la fascia da capitano con la grafica ideata per l’occasione dalle illustratrici Alessandra Vedovi, Cecilia Grandi e Lara Montresor in collaborazione con le ragazze e i ragazzi di 045 publishing. Una speciale campagna di sensibilizzazione promossa quest’anno dall'Amministrazione comunale, che ha portato alla creazione di tre diverse raffigurazione di donne sofferenti, vittime in diverso modo di violenze visibili ed invisibili.

Un messaggio forte ed importante che, attraverso lo sport, si punta a fare arrivare a la maggior numero di persone possibile. Le squadre si sono rese disponibili e attente ad un tema delicato ma altrettanto di peso nella nostra società: la fascia diventa così una testimonianza tangibile di questo impegno.

«Ringrazio di cuore le tante società sportive che hanno aderito alla campagna di sensibilizzazione promossa dal Comune – sottolinea la consigliera comunale con delega alle Pari opportunità Beatrice Verzè –. Un segnale importante di rete vera, uniti, uomini e donne, contro la violenza di genere. La politica deve avere il coraggio di rendersi protagonista nelle riflessioni e nelle azioni risolutive di un dramma, quello della violenza sulle donne, che da troppo tempo è radicato nella nostra società, nella nostra città, nelle vite di tutte e tutti noi. Per questo serve fare rete e mettersi a sistema con tutti i soggetti che ogni giorno si adoperano per supportare e proteggere donne e ragazze che subiscono qualsiasi tipo di violenza».

Il 25 novembre di ogni anno è la data scelta per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, un fenomeno che non si sta riducendo ma che continua ad allarmare per gli importanti numeri registrati ovunque. L’Amministrazione comunale quest’anno non solo ha voluto mettersi in prima linea collaborando con le realtà associative che con impegno e qualità hanno arricchito il calendario di eventi dedicati, ma si è fatta promotrice di una campagna comunicativa di sensibilizzazione innovativa e attenta a questo dramma.