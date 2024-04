Vinitaly e mobilità, attivata corsia preferenziale su Stradone Santa Lucia

Anche in questo ultimo giorno di Vinitaly, 17 aprile, il Comune di Verona ha istituito la corsia riservata tra Viale Piave e l'incrocio con Via Roveggia. La corsia sarà attiva solo tra le 13.30 e le 19 per far scorrere il traffico negli orari di deflusso della manifestazione fieristica. Il tratto è riservato soltanto ai mezzi del trasporto pubblico locale e ai taxi e va dalla rotonda del sottopasso cavalcavia di Viale Piave fino all'incrocio con Via Roveggia passando lungo Stradone Santa Lucia. Per chi arriva in Stradone Santa Lucia dal lato di Viale Piave, all’intersezione con Via Roveggia dovrà proseguire dritto su Stradone Santa Lucia.