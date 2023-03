Eventi e naturalmente degustazioni: Verona indossa il suo abito migliore per Vinitaly and the City

Sarà una vera e propria ondata di wine passion quella che si propagherà da Vinitaly a Verona, pronta ad alzare i calici per Vinitaly and the City in un brindisi diffuso per tutta la città. Il fuori salone dedicato al pubblico e agli appassionati in programma dal 31 marzo al 3 aprile, che colorerà il centro storico scaligero in un mosaico di 50 appuntamenti, è stato presentato martedì a Verona in conferenza stampa alla presenza dei vertici di Veronafiere e di Italo Sandrini, assessore Attività produttive e commercio Comune di Verona; Tommaso Ferrari, assessore alla Mobilità Comune di Verona, David Di Michele, vicepresidente della Provincia di Verona e Claudio Marai, commissario responsabile Servizi vigilanza stradale e viabilità della Polizia Municipale di Verona.

E a fare da quartiere generale nella capitale del vino sarà il triangolo tra Piazza dei Signori (Loggia di Fra Giocondo, Loggia Antica, Torre dei Lamberti), Cortile Mercato Vecchio e Cortile del Tribunale, dove si concentreranno la gran parte degli eventi e le lounge per i tasting.

Per Federico Bricolo, presidente di Veronafiere, «Vinitaly è una grande opportunità per Verona, così come Verona è una grande opportunità per Vinitaly proprio grazie al fuori salone che, quest’anno, concentra in quattro giorni un calendario che spazia dall’arte alla cultura e alla musica fino ad arrivare al vino, fil rouge di tutta la manifestazione. Un legame forte e simbiotico, quello tra la fiera e la città - ha concluso il presidente Bricolo – che intendiamo rafforzare sempre di più attraverso progetti di qualità come Vinitaly and the City, in grado di coinvolgere istituzioni locali, cittadini, appassionati e turisti».

«Per i nostri espositori e operatori professionali, Verona rappresenta un valore aggiunto che amplifica la vocazione business della fiera - ha commentato l’amministratore delegato di Veronafiere, Maurizio Danese -. Una propensione che vogliamo potenziare sempre di più, rimarcando la diversità di target tra Vinitaly e Vinitaly and the City, che da quest’anno ritorna sotto la nostra regia organizzativa. Verona è un palcoscenico internazionale straordinario - ha aggiunto infine Danese – che la fiera contribuisce a valorizzare anche attraverso la visibilità mediatica che Vinitaly genera ogni anno in Italia e all’estero: nel 2022 quasi 4miliardi di audience nella settimana clou della manifestazione».

«Abbiamo condiviso con Veronafiere – ha sottolineato l’assessore alla Mobilità Tommaso Ferrari – la sostenibilità del trasporto da e per la Fiera, un fattore che interessa i cittadini e che accresce la competitività della Fiera anche dal punto di vista dei servizi offerti. Un punto sul quale dobbiamo spingere sempre di più. Per l’edizione di quest’anno saranno attive le navette dal parcheggio scambiatore Genovesa, una soluzione andata molto bene con Motor Bike expo. Attivo un coordinamento specifico tra Polizia locale e Autostrade, per dirottare i veicoli in uscita verso la fiera ai vari parcheggi messi a disposizione. Inoltre, per l’occasione è stato riaperto il varco dal binario 12 che dalla stazione conduce a viale Piave. Un percorso appositamente ideato, che invitiamo ad utilizzare il più possibile per recarsi in fiera a piedi che si aggiunge ai tanti i servizi attivati per agevolare gli spostamenti verso la città e la fiera senza utilizzare l’auto. Inoltre stiamo effettuando un’ampia comunicazione, per informare il più possibile la cittadinanza. Eventi come questi sono una grande risorsa per la città, alcuni disagi ci saranno ma bisogna comprendere quanto il Vinitaly possa essere una manifestazione importante per Verona».

«È una grossa opportunità per il mondo del vino – ha dichiarato l’assessore alle Relazini con il Territorio Italo Sandrini – ma anche per il turismo che ruota intorno a questa straordinaria realtà del nostro territorio. Qualunque manifestazione è una occasione da non perdere per far conoscere Verona al mondo, ma anche per far aprire la città e i veronesi ad una idea più internazionale. Ringrazio le associazioni che si sono adoperate per la realizzazione di questo evento e per la sua massima fruibilità, e crediamo che questa sia fra le principali manifestazioni che consentono di valorizzare la bellezza e particolarità di Verona».

«È un’iniziativa davvero lungimirante – ha dichiarato il vicepresidente della Provincia David Di Michele – che permette di conoscere i nostri vini e prodotti, dando l’opportunità a veronesi e non di godere della nostra città e del suo ricco patrimonio storico e culturale. Sono sicuro che ci sarà una importante partecipazione, che ripagherà il grande sforzo e lavoro fatto da tutti».

«È una delle manifestazioni più importanti e impegnative nel quartiere fieristico – ha spiegato il commissario responsabile Servizio Vigilanza Stradale e Viabilità Claudio Marai –. Stiamo già allestendo tutti i servizi pre-fiera. Durante l’evento ci saranno circa 100 agenti impegnati su strada. Fra i principali obiettivi far sfruttare al meglio il parcheggio Genovesa, per alleggerire quelli più vicini alla Fiera. Saranno inoltre previsti servizi di controllo nel quartiere fiera, con un occhio di riguardo alla tutela dei residenti, tenendo anche monitorata la viabilità pedonale. Tutte le informazioni saranno costantemente aggiornate sul sito della Polizia locale e del Comune».

Ad aprire il palinsesto di Vinitaly and the City il 31 marzo sarà “Lives – L’Incredibile vita di Maurizio Cattelan raccontata in parole e musica” organizzato per il fuori salone da ArtVerona, la fiera d’arte moderna e contemporanea che il prossimo ottobre taglierà il traguardo della 18a edizione. Una narrazione immersiva per scoprire l’iperbolica vita dell’artista italiano tra i più noti e quotati al mondo, tradotta in parole da Nicolas Ballario, esperto di arte contemporanea, volto di Sky Arte e voce di Radio Rai e messa in musica da Rodrigo D’Erasmo, polistrumentista, compositore e membro degli Afterhours e da Giulio Favero (ore 21.00, Loggia di Fra Giocondo, Piazza dei Signori).

All’ombra di Dante, protagonista anche della mostra “Disposti a salire alle stelle - Il Purgatorio cantica del perdono” curata da Franco Nembrini che sarà presentata il 1°aprile (dalle 15 alle 16), nella Loggia di Fra Giocondo si trova il cuore di Vinitaly and the City, la grande Enoteca di Vivite – Alleanza delle Cooperative, dove sarà possibile degustare varietà da tutta Italia prima di avventurarsi nella Mixology, nella Loggia Antica, con le proposte di Bartenders Group Italia, Nespresso, Molinari, Italian Wine Brands, The Organics by Red Bull, Consorzio dell'Asti Spumante e del Moscato d'Asti Docg, Campari e Acqua delle Stelle by Pernigo.

La Lounge di Banca Passadore, official partner della rassegna, illuminerà le architetture della Corte della Signoria degli Scaligeri, mentre il Consorzio Tutela Lugana Doc porterà l’asticella dei brindisi a quota 84 metri, nella terrazza panoramica della Torre dei Lamberti. La geografia enologica made in Italy si ridisegna invece nel Cortile Mercato Vecchio, ospite per l’occasione di ambasciate dal lago di Garda, con il Consorzio di Tutela Chiaretto e Bardolino, alla provincia di Treviso, con Consorzio Vini Asolo Montello, fino alla punta dello stivale con la Regione Calabria. Qui si terranno anche i Wine Talk di Vinitaly and the City condotti dall’enologa e wine writer Sissi Baratella, uno spazio di dibattito e confronto tra pubblico e produttori. Si contenderanno infine il Cortile del Tribunale in una rassegna di istantanee dal panorama vinicolo di tutto il Paese, la guida Vini d’Italia 2023 del Gambero Rosso e la Regione Lazio, protagoniste di degustazioni e tasting con vini premiati e curiosità enogastronomiche.

Tra le novità più suggestive in programma, il lancio della wine guitar di Vinitaly and the City in legno di botte di castagno realizzata da Fabrizio Paoletti, il liutaio che ha firmato le chitarre di star come Bruce Springsteen, Keith Richards e Joe Walsh (1°aprile dalle 19.00 alle 20.30 alla Logia di Fra Giocondo). Dopo L’evento la wine guitar troverà casa all’Hard Rock Cafe - Verona in Piazza Bra dove trasformerà in rockstar gli stessi wine lover, che potranno cimentarsi in una jam session ad alto contenuto enoico.

Non mancano gli appuntamenti letterari, in collaborazione con la libreria Feltrinelli di Verona, che domenica 2 aprile entra nel palinsesto della manifestazione con tre introduzioni a tema enogastronomico. Roberto Valbuzzi (figlio d’arte e chef del ristorante Crotto Valtellina, oltre che noto volto televisivo) parlerà del suo “Cuoco, ristoratore, contadino”, edito da Gribaudo (ore 15), mentre Joe Bastianich presenterà il libro “Il grande racconto del vino italiano”, scritto con Tiziano Gaia per Mondadori Electa (ore 19). E la parola passa dai giudici al podio di MasterChef Italia, con Edoardo Franco, vincitore dell’edizione 2023, che lunedì 3 aprile (ore 18) porterà in Piazza dei Signori, sempre alla Loggia di Fra Giocondo, tutta la grinta di “Daje! La mia cucina senza confini”, edito da Baldini + Castoldi.

A Vinitaly and the City spazio anche all’innovazione con la presentazione ufficiale del ‘metodo Caporale: un nuovo modo per valutare le bollicine’: un brevetto unico e originale messo a punto da Tommaso Caporale, giornalista e volto televisivo noto come Mister Bollicine, che consente la caratterizzazione dei vini spumanti attraverso il suono delle bollicine nel calice, senza ricorrere all’assaggio (2 aprile, Loggia di Fra Giocondo alle 21.00).

Vinitaly and the City sarà aperto con il seguente orario: venerdì 31 marzo 18-23 (inaugurazione ore 18.30 con Akènta Sub, lo spumante subacqueo della cantina Santa Maria La Palma di Alghero, official wine del fuori salone), sabato 1° aprile 15-23, domenica 2 aprile 15-23, lunedì 3 aprile 18-23. Fino al 30 marzo è possibile acquistare il biglietto (1 calice, 4 token degustazioni, 1 token esperienza e accesso alle lounge dell’evento) in prevendita online al costo di 16,50 euro; in sede di evento (dal 31/03 al 03/04) si potrà acquistare il biglietto sia al desk in Piazza dei Signori che online al costo di 20 euro.