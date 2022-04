Vinitaly a Verona, un lungo weekend di passione per Amia: turni potenziati, uomini e mezzi attivi 24 ore su 24

Verona diventa capitale mondiale del vino e Amia si prepara ad affrontare la sfida all’insegna dell’operatività e dell’efficienza per garantire a migliaia di turisti, addetti ai lavori e wine-lovers una città pulita, ordinata e decorosa. Saranno giorni di superlavoro per gli operatori della società di via Avesani presieduta da Bruno Tacchella, impegnati in appositi turni di 24 ore sia all’interno della fiera, sia nelle vie e piazze del centro che ospitano Vinitaly and City. Saranno operativi giorno e notte decine di uomini con l’ausilio di appositi macchinari in Piazza Dei Signori, Cortile Mercato Vecchio e Cortile Del Tribunale. Sempre in città saranno operativi numerosi mezzi speciali dedicati alla raccolta delle bottiglie in vetro e dei tappi in sughero.

Amia - Pulizia cortile Mercato Vecchio

Per quanto concerne il polo fieristico, essendo Amia partner commerciale della fiera, garantirà non soltanto i servizi di pulizia interni ed esterni, ma anche la raccolta di imballaggi in vetro e di altro materiale. Durante il Vinitaly saranno presenti tutti i giorni più di cinquanta operatori e trenta mezzi dedicati alla pulizia dell'area e al trasporto dei materiali agli impianti di recupero e riciclaggio. Previste anche attività notturne di spazzamento meccanico e ripristino dell'igiene. Infine, in previsione dell’arrivo di turisti e operatori, è stato totalmente ripulito da erbacce e rifiuti di vario genere il sottopassaggio di viale Piave.

«Un piano straordinario che prevede interventi mirati e potenziati. - ha commentato Tacchella - L’obiettivo, come tutti gli anni, è quello di garantire un servizio efficiente e coordinato, pur in un contesto di non facile operatività, sia per motivi logistici, che per l’elevato numero del pubblico, di stand, corner ed espositori che affolleranno le varie location».

Presidente Amia Bruno Tacchella - Vinitaly and City