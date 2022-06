"Tutto quello che ascolti lo puoi acquistare". Al Mura Festival arrivano i martedì dedicati al vinile

"Tutto quello che ascolti lo puoi acquistare". È questo lo spirito che anima il "Listen & buy e vinili su tela" in partenza il 21 giugno, la nuova proposta del Mura Festival, ideato e promosso dal Comune di Verona nei quartieri di San Zeno, Veronetta, Borgo Trento e Torricelle, nel contesto della cinta magistrale, patrimonio dell’Unesco.

Un’esperienza sensoriale completa, con la possibilità di ascoltare, acquistare vinili e assistere ad una performance di live painting. L'appuntamento sarà replicato ogni martedì sera, a partire appunto dal 21 giugno .

Protagonista sarà il disco in vinile, con "Listen & Buy", un percorso di guida all'ascolto, alla visione, alla storia e all’acquisto. A questo si aggiungerà la performance di Live Paintin “Vinili su tela” dell’artista Stephanie Ocean Ghizzoni, che darà colori e forme all’esperienza d’ascolto.

L'innovativo format nasce da un idea dei dj Marco Roldo e Luca Picchio, amanti e cultori del disco vinile e specialmente di musica dance, funky, afrojazz e world groove dagli anni ’70 agli anni ’90 /2000. Un’idea sperimentata quasi per gioco e passione, che ha riscosso subito un grande successo coinvolgendo appassionati di vinile e i nuovi dj e amanti di musica ricercata non prettamente “commerciale”.

Listen & Buy, letteralmente “Ascolta e Acquista”, prevede una sezione dedicata al mercatino del vinile “storico”, con la possibilità di scegliere i propri dischi, scoprirne la storia, in quale club hanno “girato” e portarli in console dove un dj li suonerà per i partecipanti, che potranno anche acquistarli.

Si potranno così scoprire i grandi dischi della storia della musica dance delle grandi discoteche (dal Cosmic, al Typhoon, dal Cicago al Melamara), ma anche di clubbing più elettronici come Alter Ego, Tenax, ecc., il tutto in maniera divertente e conviviale, come nello stile del Mura Festival. Non mancheranno, in questa selezione, importanti dj veronesi e non, che hanno fatto la storia del clubbing nazionale.

Protagonista di “Vinili su tela” invece sarà Stephanie Ocean Ghizzoni. L’artista e cantante si cimenterà in una performance di live painting che darà vita all’esperienza d’ascolto attraverso la creazione di ritratti potenti ed espressivi, per i quali la pittrice è conosciuta e riconosciuta a livello nazionale.

Gli appuntamenti musicali del Festival animeranno principalmente il Bastione di San Bernardino, rispettivamente sui due palchi creati per l’occasione, il Freak Stage e l’area denominata “Casa Erriquez”, ma anche l’Orecchione, per alcuni eventi speciali.