SuperEnalotto SuperStar "Estate 100x100", 2 vincite da 100mila euro nel Veronese

C'è una buona parte d'Italia che sta festeggiando grazie all’iniziativa speciale di SuperEnalotto SuperStar "Estate 100x100", che ha assegnato 100 premi da 100mila euro ciascuno. Per scoprire se si è tra i fortunati vincitori nel concorso numero 76 di sabato 26 giugno, basterà verificare i codici alfanumerici univoci legati all'iniziativa speciale, stampati sulla ricevuta di gioco e indipendenti dai numeri della sestina estratta.

Le regioni che si sono aggiudicate il maggior numero di vincite sono il Lazio e Lombardia, con 10 codici vincenti ciascuna: 8 nella provincia di Roma, 1 in quella di Viterbo, uno in quella di Latina, 3 nel Milanese, 3 nel territorio di Monza Brianza, 2 nel Bergamasco, 1 nel Bresciano e uno nella provincia di Cremona.

E la terza regione più fortunata nel concorso speciale "Estate 100x100" è il Veneto con 8 vincite, di cui 2 realizzate in provincia di Verona. Le altre si sono registrate in provincia di Vicenza (3), Treviso (1), Padova (1) e Venezia (1).

Nel resto d'Italia ci sono state 6 vincite in Abruzzo, 4 in Trentino Alto Adige, 4 in Friuli Venezia Giulia, 4 in Campania, 4 in Piemonte, 4 in Emilia Romagna, 3 in Toscana, 3 in Sicilia, 3 in Calabria, 2 nelle Marche, 1 in Basilicata, 1 in Umbria e 1 in Liguria. Sei, infine, sono le vincite realizzate online e 20 quelle realizzate grazie alla Bacheca dei Sistemi.