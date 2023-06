Ricche vittorie in Veneto al Lotto: nel Veronese 10eLotto fortunato

Il Lotto premia il Veneto: come riporta Agipronews, a Istrana, in provincia di Treviso, sono stati vinti 23.750 euro. L'ultimo concorso del Lotto, viene spiegato in una nota, ha distribuito «6,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 506 milioni dall'inizio dell'anno».

10eLotto, Veneto fortunato: vincite per 40mila euro

Un Veneto decisamente fortunato nell'ultimo concorso del 10eLotto. Stando sempre a quanto riportato da Agipronews, a Vigonza, in provincia di Padova, è stato centrato «un 8 Oro da 30mila euro», a cui si aggiunge «un 8 da 10mila euro» realizzato a Salizzole, in provincia di Verona.

Secondo quanto riferito in una nota, l'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito «21,5 milioni di euro in tutta Italia», per un totale di «1,7 miliardi dall'inizio dell'anno».