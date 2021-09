Vincita da 60mila euro a Isola della Scala con una schedina del 10eLotto

Vincita fortunata in provincia di Verona con il gioco 10eLotto. Nel concorso di ieri, 21 settembre, un giocatore di Isola della Scala si è aggiudicato 60mila euro con una schedina da 9 euro grazie ad un 8 Doppio Oro. Come riporta Agipronews, il concorso ha distribuito complessivamente più di 26 milioni di euro in tutta Italia per un totale di oltre 3,1 miliardi dall'inizio dell’anno.