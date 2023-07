Vincita 10eLotto fortunatissima a Castelnuovo del Garda

Ultima estrazione del 10eLotto da ricordare per un fortunato cittadino di Castelnuovo del Garda, in provincia di Verona, che è riuscito a portare a casa la bellezza di 100.005 euro. Decisiva - segnala l'agenzia Agimeg - una giocata in modalità frequente, con otto numeri indovinati su nove e 25 euro puntati.

La vincita si colloca quindi nella top 10 di quelle ottenute al 10eLotto nel 2023: esattamente al nono posto. Comandano la classifica - sottolinea ancora Agimeg - gli inarrivabili jackpot di Montelupo Fiorentino e Telese Terme, entrambi da 2,5 milioni di euro, vinti rispettivamente a gennaio e febbraio di quest’anno. Chiude il podio il milione vinto a Caltanissetta.