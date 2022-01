Vince panettone da otto chili e lo regala al figlio. Il ragazzino lo dona ai poveri

Una storia di fortuna e solidarietà nel quartiere San Zeno di Verona. Negli ultimi giorni del 2021, la Pasticceria Caffè San Zeno di Francesco Caminiti ha creato una sorta di lotteria, mettendo in palio un panettone da otto chili della Rinomata Offelleria Perbellini di Bovolone. Il premio è stato vinto da un papà che lo ha regalato al figlio. Il bimbo, però, non si è tenuto il panettone per sé, ma lo ha donato ai poveri.



(Caminiti con il bimbo che ha ritirato il premio in pasticceria)

L'episodio è stato riferito dal consigliere comunale Gianmarco Padovani, il quale ha incrociato il generoso ragazzino davanti ai Frati di San Bernardino, a cui è stata fatta la donazione. «Il padrone della Pasticceria San Zeno mi ha autorizzato a fare le foto e mi ha detto che il vincitore del panettone è un sanzenato doc - ha scritto Padovani - E non poteva essere altro che un sanzenato. San Zeno, il quartiere che mi ha insegnato tutto il mio vivere, la carità, la scaltrezza, la gioia di vivere».