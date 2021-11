Il "Villaggio di Natale" porta la magia delle feste anche nelle Circoscrizioni di Verona

La magia del feste natalizie invaderà anche i quartieri di Verona. Per un mese, dal 26 novembre al 26 dicembre, alcune Circoscrizioni della città ospiteranno il “Villaggio di Natale” organizzato dalla Pro Loco di Verona, con mercatini natalizi che si alterneranno ravvivando anche le periferie.

Da Palazzo Barbieri sottolineano come l'iniziativa completi il percorso già avviato nel 2019, quando l’Amministrazione aveva introdotto nei diversi quartieri spettacolini musicali per bambini e famiglie durante le feste natalizie, sospesi l’anno scorso a causa della pandemia.

Finalmente quest’anno, per la prima volta, le piazze delle circoscrizioni potranno immergersi nell’atmosfera del Natale ospitando le caratteristiche casette attorno alle quali saranno organizzate tante altre attività, con stand enogastronomici, prodotti tipici, giostre e spettacoli per la gioia di bambini e famiglie, allietati da canti natalizi e dalla presenza di Babbo Natale.

Primo appuntamento, dal 26 al 28 novembre nell’area sosta di via Brigata d’Aosta a San Massimo, seguito la settimana successiva, il 4 e 5 dicembre, in piazza Madonna di Campagna. L’11 e 12 dicembre i mercatini saranno in via Valpantena, per poi spostarsi dal 16 al 19 dicembre al parco di Santa Croce e nelle vie limitrofe. La conclusione, a cavallo di Natale, dal 21 al 26 dicembre nell’area sosta dell’Agsm Forum.

L’evento è stato presentato martedì mattina in Sala Arazzi dall’assessore alle Attività economiche e produttive Nicolò Zavarise. Presenti il presidente della Pro Loco di Verona Marco Rigo, il presidente di Atv Massimo Bettarello, il direttore generale di Confesercenti Alessandro Torluccio, il consigliere di amministrazione Agsm Aim Francesca Vanzo, il presidente del Comitato per Verona Luciano Corsi, oltre ai rappresentanti delle Circoscrizioni e degli esercenti.

«Obiettivo raggiunto – ha sottolineato Zavarise -. Da sempre abbiamo cercato di diffondere i Mercatini di Natale anche nei nostri quartieri, che necessitano di un’attenzione importante. Dopo il primo passo fatto nel 2019 e la sosta forzata dell’anno scorso, oggi riusciamo a proporre una manifestazione in completa sicurezza, grazie ad un grande gioco di squadra da parte di tutte le realtà coinvolte. La volontà è di far proseguire l'iniziativa anche nei prossimi anni. Tante sono le realtà che hanno investito in questo progetto, a dimostrazione della bontà della proposta».