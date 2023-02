Al Giardino d'estate di Verona inaugura il Villaggio del carnevale: attività, spettacoli gratuiti e piatti della tradizione

La città festeggia il Carnevale con un mese di eventi al Giardino d’estate. La 493esima edizione del Bacanal del Gnoco infatti non sarà solo la storica sfilata del Venardi Gnocolar perché, da domani, aprirà il grande Villaggio del Carnevale, che permetterà a tutti i cittadini e visitatori di viverne appieno lo spirito. Il Villaggio sorgerà all’interno della superficie di quasi 4 mila metri quadrati, riqualificata dall’amministrazione lo scorso settembre e data in gestione al Comitato Bacanal del Gnoco, che si trova all’angolo tra viale Cristoforo Colombo e via Vittime Civili di Guerra, a ridosso del Parco delle Mura e a due passi dal quartiere di San Zeno così come da borgo Milano, dal Saval e dai quartieri Navigatori e Catena.

Teatro dei burattini, attività ludico-didattiche, sport, musica e i piatti della tradizione. Dal 16 febbrario, fino al 19 marzo, grandi e bambini potranno gratuitamente vivere e partecipare alle tante iniziative in programma tutte le settimane, il giovedì e il venerdì dalle 18, il sabato e la domenica dalle 11. All’interno del villaggio sarà presente una grande tensostruttura trasparente, che ospiterà i visitatori e gli spettacoli dal vivo. Il ricavato della vendita di gnocchi e tortellini sarà devoluto ad Abeo, i cui volontari cureranno la preparazione dei piatti al villaggio.

Il Villaggio del Carnevale è stato presentato questa mattina in sala Arazzi dal presidente del Bacanal del Gnoco Valerio Corradi. Sono inoltre intervenuti i consiglieri comunali della commissione paritetica Bacanal del Gnoco Sergio Tonni e Luigi Pisa. «L’amministrazione supporta dimostrando interesse il carnevale storico di Verona – ha detto il consigliere Tonni -. Abbiamo cercato, insieme al Comitato del Bacanal, di trovare le soluzioni migliori per poter vivere al meglio questa manifestazione».

«Chi passa da San Zeno può finalmente vedere riqualificata la zona del Giardino d’estate, per anni degradata – sottolinea il consigliere Pisa – e ora fruibile da tutti, grandi e bambini. Sono certo che questa iniziativa avrà grande successo».

«Se il Giardino d’estate ritorna alla città e ai cittadini è perché l’amministrazione comunale e il nostro Comitato hanno creduto in questo progetto – ha affermato il presidente Corradi -. Dobbiamo ricordare come quella zona fosse abbandonata, lasciata a se stessa ed un problema frequentarla. D’ora in poi vorremmo che fosse a disposizione di tutti, e noi ce ne occuperemo per tenerlo in ordine grazie ad un patto di sussidiarietà con il Comune, per essere poi a disposizione anche delle associazioni. Da questa settimana, e per un mese, abbiamo programmato un calendario fitto, gratuito e che speriamo possa coinvolgere tanta gente».

Il programma degli eventi al Villaggio delle tradizioni

Il Villaggio del Carnevale ospiterà eventi ad ingresso gratuito dedicati a tutta la famiglia, dalla musica dal vivo agli spettacoli per bambini. La prima data da non perdere è sicuramente il 17 febbraio: il grande Venardì Gnocolar con la sfilata dei carri allegorici con partenza alle ore 14 da Piazza Brà e arrivo al Villaggio del Carnevale. La grande festa continuerà con “Remember Yesterday video party disco 70s 80s” di Radio Studio Più con Graziano Fanelli Dj ed Elena Camo dalle ore 21.

Sabato 18 febbraio dalle ore 15 tutti i più piccoli sono invitati al Teatro dei Burattini del Circo Sterza, il circo più piccolo del mondo con una storia lunga quasi un secolo. Dalle 20.30 si balla la musica di Eidsbel Aleman, cantante, ballerina e attrice originaria del Venezuela che vanta collaborazioni con grandi artisti come Ricky Martin e Miguel Bosé.

Domenica 19 febbraio dalle ore 15 Renato lo Scienziato, il primo Youtuber didattico d’Italia (un simpatico personaggi e compagno di studi virtuale da diverso tempo al fianco di insegnati e studenti con video e canzoni per imparare divertendosi), presenterà per tutti i bambini “La mascherina d’oro” con tanti premi offerti dal Parco Natura Viva e Forno Bonomi per le mascherine più belle. Alle ore 18 Miss Mondo Tappa del Veneto. Nelle settimane successive tutti i venerdì sera saranno animati da Radio Studio Più con i suoi programmi più seguiti, tra i quali il Catavolo Show.

Tutti i sabati pomeriggio appuntamento con il Circo Sterza e i sabati sera musica dal vivo con, tra gli altri, Contrada Lorì e Niù Tennici. La domenica pomeriggio per tutti i bambini appuntamento fisso con Renato lo Scienziato. Non mancheranno gli eventi in collaborazione con le associazioni sportive di Verona, tra le quali la “Serata dello Sport Giallo Blu” di giovedì 23 febbraio con protagonisti i giocatori del Verona, della Scaligera Basket e della Blu Volley.

Tutti gli aggiornamenti saranno disponibili sulle pagine social ufficiali. Stand enogastronomici con piatti tipici. Il menù proposto al Villaggio del Carnevale pro propone primi, secondi, dolci e piatti unici per tutti i gusti. Si potrà scegliere tra piatti tipici della nostra tradizione veronese come trippe alla veneta, cotechino con la pearà, fasoi inbogonè, luccio con polenta e tanto altro. Non mancheranno gli gnocchi di Giovanni Rana e il risotto all’isolana preparato dai mastri risottari di Isola della Scala in collaborazione con la Fiera del Riso di Isola della Scala.

Gli amanti dei dolci saranno felice di poter scegliere tra le sfogliatine, i frollini e le pastafrolle di Forno Bonomi con la possibilità di acquistare una golosa confezione degustazione. Per accompagnare queste deliziose pietanze si potrà scegliere tra i vini dell’Azienda Agricola “I Scriani” di Fumane proposti tra i quali il rosso Carpanè, il Custoza e l’Amarone.