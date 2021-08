Villa dei Mosaici a Negrar di Valpolicella, prima fase dello scavo chiusa: «Obiettivo Parco Archeologico nel 2022»

Si è svolta quest'oggi, mercoledì 25 agosto, la presentazione ufficiale della campagna di scavi 2021 a Negrar di Valpolicella che sta portando alla luce, in tutto il suo splendore, la cosiddetta Villa dei Mosaici. Ad intervenire, tra gli altri, sono stati il sindaco di Negrar di Valpolicella Roberto Grison, il soprintendente ABAP Verona, Vicenza e Rovigo Vincenzo Tinè, la professoressa di Archeologia Classica dell'Università di Verona Patrizia Basso, il Funzionario Archeologo SABAP-VR e direttore degli scavi Gianni De Zuccato.

«Oggi si concludono cinque mesi di scavi nella proprietà dei fratelli Benedetti per circa duemila metri quadrati di villa emersi, più di metà della superficie della Villa dei Mosaici di Negrar di Valpolicella, mentre nei prossimi giorni inizieremo lo scavo nell'altra proprietà, quella della famiglia Franchini e che richiederà, si stima, altri quattro mesi. L'auspicio è quindi di ritrovarci l'anno prossimo per la conclusione dei lavori». Così si è espresso, inaugurando la conferenza stampa odierna, il soprintendente Vincenzo Tinè per la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio Verona, Vicenza e Rovigo.

Lo stesso Tinè ha quindi chiarito che «l'obiettivo è quello di concludere a dicembre la fase di ricerca, mentre con l'anno nuovo si inizierà con la fase di valorizzazione e la creazione del Parco Archeologico». Per il prosieguo dei lavori e la seconda fase dello scavo si è al momento ancora «scoperti», ha spiegato sempre Tinè, e si cerca «un fondo di circa quaranta/cinquantamila euro», ma lo stesso soprintendente Tinè ha detto di «essere fiducioso» e di «confidare nella grande generosità già dimostrata dalle storiche cantine della Valpolicella, da Masi ad Allegrini». Pertanto, ha concluso Tinè, «speriamo di ritrovarci tra qualche mese e celebrare la fine degli scavi».

Lo scavo archeologico a Negrar di Valpolicella, la Villa dei Mosaici - Youtube

La professoressa di Archeologia Classica dell'università di Verona Patrizia Basso ha ringraziato la Soprintendenza per l'opportunità offerta all'ateneo scaligero di collaborare a «questo scavo che è sì di valorizzazione, ma anche di formazione e ricerca per decine di studenti universitari, non solo dell'ateneo scaligero, ma anche a livello internazionale, ad esempio da Montpellier, oppure da altri atenei italiani come quello di Siena e Ferrara». La stessa professoressa Patrizia Basso ha quindi evidenziato il fatto che quello della Villa dei Mosaici «sarà senza dubbio uno scavo che farà scuola per quel che riguarda i rapporti di collaborazione tra istituzioni, ma anche per il diretto coinvolgimento dei cittadini sul territorio».

Il direttore degli scavi presso la Villa dei Mosaici a Negrar di Valpolicella Gianni De Zuccato ha esordito spiegando che «la visione da me avuta all'inizio, un po' da sognatore, il fatto che oggi siamo qui ci rivela che in fondo si poteva realizzare». De Zuccato ha quindi presentato il percorso sino ad oggi compiuto e tutte le fasi dello scavo, sottolineando, tra le varie cose, anche l'importanza del ritrovamento di numerose monete che, spiega De Zuccato, «ci consentono di fornire una datazione della Villa dei Mosaici, in particolare all'inizio si era pensato al II-III secolo, ma ora possiamo affermare che probabilmente siamo in realtà nel IV secolo».