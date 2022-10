Villa Are e le sue creazioni di nidi per uccelli approdano in televisione

Villa Are approda in tv, e lo fa grazia alla cittadinanza attiva che, dal 2020, ha trasformato parte della villa settecentesca, le sue viti e i suoi ulivi in un agriparco unico nel suo genere. Un luogo aperto alla città, che grazie al Patto di sussidiarietà siglato tra Comune di Verona e associazione Villa Are, ospita associazioni ed eventi che propongono attività ricreative green e sostenibili.

Tra queste, la creazione di nidi per uccelli, che una volta realizzati trovano casa sugli alberi del parco oppure lasciati ai bambini che hanno partecipato ai laboratori in ricordo dell’attività svolta.

Ed è proprio questa originale "creazione" ad aver attirato l’attenzione di una produzione Rai, che nei giorni scorsi è stata sulle Torricelle per documentare da vivo l’attività. A fare da mastro Geppetto ai bambini, uno scenografo della Fondazione Arena, Riccardo Colato, che ha deciso di mettere a disposizione la propria esperienza per il "bene comune", trasformando legno e materiali green in nidi per gli alberi.

«Un esempio originale di cittadinanza attiva, che arricchisce un patto di sussidiarietà già attivo – afferma la presidente della seconda Circoscrizione Elisa Dalle Pezze -. Quello a Villa Are è un progetto di cui come territorio siamo molto orgogliosi, un fiore all’occhiello che unisce la partecipazione attiva dei cittadini nella gestione del bene comune alla tutela del nostro patrimonio naturalistico. Il documentario che sarà trasmesso sulla Rai è il giusto coronamento dell’impegno profuso in questi anni da chi ha lavorato perché questo luogo restasse del Comune e venisse valorizzato per le sue straordinarie caratteristiche».