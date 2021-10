Soccorso alpino fluviale di livello avanzato: esame superato per 2 pompieri veronesi

A Trento in 3 settimane 14 vigili del fuoco del Veneto si sono cimentati in simulazioni dove sono state applicate tutte le tecniche utilizzate in questo livello di specializzazione

Venerdì 15 ottobre si è concluso il corso interregionale di soccorritore alpino fluviale di livello avanzato, a cui ha preso parte anche personale di Verona. Il Soccorso alpino fluviale dei vigili del fuoco si suddivide in 4 livelli di specializzazione, che permettono all'operatore di intervenire, anche in autonomia, in scenari di soccorso difficilmente raggiungibili con le normali attrezzature in dotazione.

A Trento in 3 settimane 14 pompieri del Veneto, tra i quali erano presenti 2 veronesi e 2 trentini, si sono cimentati in simulazioni dove sono state applicate tutte le tecniche utilizzate in questo livello di specializzazione. Al termine del periodo gli aspiranti soccorritori hanno sostenuto un esame, alla presenza del Direttore interregionale dei Vigili del Fuoco Loris Munaro, con esito positivo.